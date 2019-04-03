IBRA13HIM
:: عضو منتسِب ::
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- 4 ديسمبر 2017
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السلام عليكم و حمة الله تعالى و بركاته
* متوفر 69 دولار PAYEER ب 180 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل من البنك اتحملها انا
* عمولة الوسيط يتحملها الشاري ( عمولة الوسيط 10 دج في الدولار الواحد )
* تحويل المال يتم الى حساب PAYEER فقط
* المبلغ يباع دفعة واحدة
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض
* المبلغ الاجمالي المستحق دفعه الى حساب الوسيط عند الشراء هو 131100 دج
مليون و 300 و 11 الف دج
* متوفر 69 دولار PAYEER ب 180 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل من البنك اتحملها انا
* عمولة الوسيط يتحملها الشاري ( عمولة الوسيط 10 دج في الدولار الواحد )
* تحويل المال يتم الى حساب PAYEER فقط
* المبلغ يباع دفعة واحدة
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض
* المبلغ الاجمالي المستحق دفعه الى حساب الوسيط عند الشراء هو 131100 دج
مليون و 300 و 11 الف دج