طلب وساطة متوفر 69 دولار PAYEER ب 180 دج للدولار

IBRA13HIM

IBRA13HIM

:: عضو منتسِب ::
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4 ديسمبر 2017
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السلام عليكم و حمة الله تعالى و بركاته

* متوفر 69 دولار PAYEER ب 180 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل من البنك اتحملها انا
* عمولة الوسيط يتحملها الشاري ( عمولة الوسيط 10 دج في الدولار الواحد )
* تحويل المال يتم الى حساب PAYEER فقط
* المبلغ يباع دفعة واحدة
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض
* المبلغ الاجمالي المستحق دفعه الى حساب الوسيط عند الشراء هو 131100 دج
مليون و 300 و 11 الف دج
 
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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @mohammed tlm
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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