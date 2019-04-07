السلام عليكم



متوفر عندي 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط



السعر: 1 اورو= 222 دج للمبالغ اقل من 50 اورو



السعر: 1 اورو= 220 دج للمبالغ فوق من 50 اورو



الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا



العمولة لا توجد

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع



- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ