Sofito djebabra
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
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- نقاط التفاعل
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- النقاط
- 7
السلام عليكم متوفر 500 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 195 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
أقل مبلغ للبيع : 100 دولار
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكر
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 195 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
أقل مبلغ للبيع : 100 دولار
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكر
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