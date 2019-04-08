حصري تجربتي مع المنتوج الجزائري swalis

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اسعد الله مسائكم احبتي في الله
اشتقت لركن الزينة والعناية بالجسم وحبيت ليوم نقدملكم منتوج جزائري عجبني بزاف
لي هو غاسول ومصل او سيروم الشعر swalis
نبداو على بركة اللله غاسول الوجه سواليس
انا شفتو في بعض الفيديوات سمعت عليه بزاف وحبيت نجبرو الان عندي 6 اشهر نستعمل فيه فادني بزاف ونتيجتو مرضية
هو منتوج جزائري و السعر نتاعو ملش غالي بزاف بصح يخلي البشرة ناعمة و منقولش مفعول خيالي مفعول مقبول جداااا وله عدة انواع حسب نوع البشرة
البشرة الدهنية الجافة ....... انا شخصيا استفدت منو وساعدني مكوناتو زيت الارغان
المنتوج الاني سيروم الشعر سواليس
لي هو مميز الصراحة ساعدني بزاف في شعري صراحة معنديش مدة كبيرة ملي ستعملتو ثمنو 40 الف مصنوع زيت الارغان و الفيتامين e
شريو خاص بالشعر الجاف والمتمرد
انتظروني في موضوع حصري جديد
دمتم