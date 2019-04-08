حصري تجربتي مع المنتوج الجزائري swalis

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,493
نقاط التفاعل
2,339
النقاط
71
104650

اسعد الله مسائكم احبتي في الله
اشتقت لركن الزينة والعناية بالجسم وحبيت ليوم نقدملكم منتوج جزائري عجبني بزاف
لي هو غاسول ومصل او سيروم الشعر swalis

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نبداو على بركة اللله غاسول الوجه سواليس

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انا شفتو في بعض الفيديوات سمعت عليه بزاف وحبيت نجبرو الان عندي 6 اشهر نستعمل فيه فادني بزاف ونتيجتو مرضية
هو منتوج جزائري و السعر نتاعو ملش غالي بزاف بصح يخلي البشرة ناعمة و منقولش مفعول خيالي مفعول مقبول جداااا وله عدة انواع حسب نوع البشرة
البشرة الدهنية الجافة ....... انا شخصيا استفدت منو وساعدني مكوناتو زيت الارغان

المنتوج الاني سيروم الشعر سواليس

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لي هو مميز الصراحة ساعدني بزاف في شعري صراحة معنديش مدة كبيرة ملي ستعملتو ثمنو 40 الف مصنوع زيت الارغان و الفيتامين e
شريو خاص بالشعر الجاف والمتمرد


❤
انتظروني في موضوع حصري جديد
دمتم

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