الزيارة النسائية فيزا مرفوضة

خديجة ph

خديجة ph

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السلام عليكم اخوتي أخواتي
موضوعي اليوم عن الزيارات النسائية كثير من الاخوات يتعرض طلبهن لهكذا زيارات للرفض و تحرم فيزا هذه الزيارة و القاضي يكون غالبا الزوج او الاب او الاخ و في بعض الاحيان حتى العم او الخال
تتنوع اسباب الزيارات النسائية و تختلف زيارة مرض زيارة معايدة مباركة او حتى زيارة دورية لكن غرضها الدفين و هدفها المخفي دائما هو اللقاآت النسائية الحوارات النكات و المجاملات النصائح المتبادلة كسب الخبرات من بعض حل المشاكل بالنقاش الفضفضة .... المهم المريض و المولود الجديد ما هم الا اسباب
وهذه الزيارات غالبا ما تكون من الباب الى الباب يعني المرأة فيها لا ترى الشارع الا من نافذة السيارة من باب بيتها لباب السيارة لباب القريبة او الجارة
وهنا اتكلم عن زيارة مشروعة يعني لبيت محترم . و اكيد لا تكون هذه الزيارة تؤثر على بيت الزائرة يعني اولادها في المدرسة مثلا زوجها في الشغل انهت اشغالها بالبيت او بنت عزباء ليس لديها التزامات
سؤالي هنا هو ما الذي يجعل الزوج او الاخ او الاب يرفض هكذا زيارة بالجملة المشهورة "لا لا ماكالاه خليها نهار آخر النهار كامل و انتي تتبعي في الفوربيات هادو احكمي دارك خلاص" و لما تريد المرأة مناقشته "اوووف خلاص قلنا ماكاش خروج أخطينا " و يتبعه بغضب و اغلاق الباب بقوة الف فولط هههه
ما هو الخطر الذي يراه الرجل من وراء هذه الزيارات؟ ارجو اجابات صريحة نابعة من حقائق معاشة
وهل تظنون ان هذه الظاهرة جزائرية بحتة ام انها عالمية تسكن الجينات الوراثية الذكورية ؟
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

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ارى من يخاف التخبيب
وارى من يخاف الصمعة
خاصة ان كان في بيت عائلي
.
والتخبيب مشهور معلوم وهو على حسن نية يكون او حسدا او غير ذلك
وجدت من يقول عندما تزور زوجتي دار
اهلها تأتيني في المساء انسان اخر
متغير المزاج متغير الطباع.
وهناك من يخاف المشاكل بين النساء
وهناك من يرى ان السلطة والقوامة تقتضي ذلك.
والحل سهل لمن سهله الله عليه
زر غبا تزدد حبا
اقل فترة الزيارة
وركز على الواجبات في ذلك
مريض صلة رحم افراح خالية من المنكرات واتراح ابعدنا الله عنها
وهناك من السلف من اوصى بمنع النساء اي من هن تحت الولاية من مخالطة بعض النساء رحمتن بهن
فإنهن سريعات التأثر.
سدد الله خطانا.
 
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