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عمل المرأة !

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة الفارس النبيل, ‏3 جانفي 2018 على 11:21.

  1. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو مُشارك ::

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    عندما نسمع تضارب الآراء بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة ويسألونك هل أنت من المؤيدين أم من المعارضين ويتعاملون مع الأمر وكأنه رأي شخص و وكأنه ليس لديننا الحنيف دخل في هدا الموضوع !!

    فنحن لا نقبل إلا ما هو مقبول شرعا ونرفض ما هو مرفوض شرعا ، فهل عمل المرأة مقبول أم مرفوض في الشرع !!!

    هناك نوعين من العمل :

    النوع الأول: هو الدي لا يجب أن تكون فيه المرأة بأي حال من الأحوال وهو الدي ينافي الأنوثة تماما مثل : شرطية ، دركية ؛ تعمل في الجيش ، تعمل في الحماية ، قاضية ، وزيرة ، أو في أي منصب قيادي

    النوع الثاني : هو العمل الدي يلائم طبيعة المرأة ويراعي أنوثتها مثل : ممرضة ، طبيبة ، معلمة ، مربية أطفال ، و صاحبة حرفة مثل : خياطة ، طباخة ، مصممة أزياء العرائس ...............إلخ

    فالنوع الأول لا كلام فيه أما النوع الثاني فهو مقبول بشروط معلومة :

    أن لا يكون العمل يقتضي الإختلاط بالرجال

    أن تلتزم بحجابها الشرعي

    أن لا تهمل واجبات بيتها وتربية اولادها

    وطبعا إدا نظرنا إلى الشرط الأول فقط نجد أن هدا غير ممكن في بلادنا على الأقل ، فلا يوجد عمل يخلو من إختلاط إلا ناذرا وأحيانا لا يكون !!

    فهل يمكن لأحد أن يبيح للمرأة العمل في الإختلاط ؟؟؟؟؟؟؟
     
    ضيوف وسـنغادر و Amani nani معجبون بهذا.
    الفارس النبيل, ‏3 جانفي 2018 على 11:21
    #1
  2. Amani nani

    Amani nani :: عضو منتسِب ::

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    دوك الحياة صعيبة و تطلب تعاون بين الرجل و المرأة بش يوفر كلش للاولاد بصح كيما قلت كاين عمل يصلح و عمل لا كالتعليم و الطب الخ
    اما بالنسبة للاختلاط فهو في كل مكان مثلا المرأة تروح تشري قش تلقى راجل تركب فالبيس تلقى راجل الخ
    انا بالنسبة ليا الاختلاط عادي لكن في حدود المهم المرأة تكون محترمة نفسها و شدا قدرها واحد مايتجاوز حدود معاها و يبقى الاختلاط في إطار العمل فقط
     
    Amani nani, ‏3 جانفي 2018 على 22:02
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    الاختلاط!
    لخدمۃ راهي غير مع نسا لخدامات
    يحبسو يحبس الاقتصاد الوطني
    ادن كاين خلل في الاقتصاد
    بزاف معاملات رجعو نسا فيها خير مرجال
    مع كل هدا
    انا رايي راي ديننا الحنيف
    و كلام المشايخ و العلماء فوق كل اعتبار او شعور
     
    *حزن النبلاء*, ‏4 جانفي 2018 على 00:02
    #3

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