سعد606
:: عضو منتسِب ::
قلق الامتحان:
حدثني احد الأبناء عن قلقه ومخاوفه من الفروض والامتحانات
فقلت: سر نجاحك في ثقتك في نفسك
قال: وكيف احصل على هذه الثقة؟
قلت: بعناصر ثلاثة:
1- اقبل نفسك وانظر لذاتك على انك الأفضل
2- نظم كراسك واعتن بهندامك. واحذرا ضياع أوقات فراغك
3- ارسم لوحة لأحلامك تكون اكبر من دائرة واقعك وحياتك
قال لي: أكثرت
قلت: منك الجهد ومن الله التوفيق.
مخ الهدرة:انت اكبر من مخاوفك... فلا تستسلم
حدثني احد الأبناء عن قلقه ومخاوفه من الفروض والامتحانات
فقلت: سر نجاحك في ثقتك في نفسك
قال: وكيف احصل على هذه الثقة؟
قلت: بعناصر ثلاثة:
1- اقبل نفسك وانظر لذاتك على انك الأفضل
2- نظم كراسك واعتن بهندامك. واحذرا ضياع أوقات فراغك
3- ارسم لوحة لأحلامك تكون اكبر من دائرة واقعك وحياتك
قال لي: أكثرت
قلت: منك الجهد ومن الله التوفيق.
مخ الهدرة:انت اكبر من مخاوفك... فلا تستسلم