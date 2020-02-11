قلق الامتحان :

حدثني احد الأبناء عن قلقه ومخاوفه من الفروض والامتحانات

فقلت: سر نجاحك في ثقتك في نفسك

قال: وكيف احصل على هذه الثقة؟

قلت: بعناصر ثلاثة:

1- اقبل نفسك وانظر لذاتك على انك الأفضل

2- نظم كراسك واعتن بهندامك. واحذرا ضياع أوقات فراغك

3- ارسم لوحة لأحلامك تكون اكبر من دائرة واقعك وحياتك

قال لي: أكثرت

قلت: منك الجهد ومن الله التوفيق.

مخ الهدرة:انت اكبر من مخاوفك... فلا تستسلم .