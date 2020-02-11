قلق الامتحان

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
257
النقاط
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محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
قلق الامتحان:
حدثني احد الأبناء عن قلقه ومخاوفه من الفروض والامتحانات
فقلت: سر نجاحك في ثقتك في نفسك
قال: وكيف احصل على هذه الثقة؟
قلت: بعناصر ثلاثة:
1- اقبل نفسك وانظر لذاتك على انك الأفضل
2- نظم كراسك واعتن بهندامك. واحذرا ضياع أوقات فراغك
3- ارسم لوحة لأحلامك تكون اكبر من دائرة واقعك وحياتك
قال لي: أكثرت
قلت: منك الجهد ومن الله التوفيق.
مخ الهدرة:انت اكبر من مخاوفك... فلا تستسلم.
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,057
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك يا غالي ومشكور على مجهوداتك القيّمة والرائعة
احسنت
 
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