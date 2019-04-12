السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 117$ PERFECT MONEY مقابل 195دج للدولار

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم



المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

ملاحظات: ​

-عمولة الإرسال %0.50 يتحملها المشتري

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب، أو عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب

-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة ولم يظهر المبلغ عبر تطبيق بريدي موب

-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سأرسل له RIP الخاص بي في المحادثة

-من يمتلك البطاقة الذهبية+رصيد في ح سابه البريدي يمكنه الدفع عبر:

''تطبيق بريدي موب''أو''الصراف الآلي''أو''الإرسال من حساب إلى حساب داخل مركز البريد''، وهذه الطرق الثلاثة يقتصد بها الشاري عمولة الإرسال

تنبيهات: ​



-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى

-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف

-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء -أقل مبلغ للبيع 10$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف