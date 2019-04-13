❣️Soumia ❣️

السلام عليكم ايها الحاضرون

⁩

لاعود ادراجي اينما كنت لا ادري كم دام الفراق عن هذه اللمة ربما عامين او ثلاثة اعوام ولكن مازلت احتفظ بكلمة المرور و اسم العضو ⁦

اما بعد ... نذهب لنعود و نعود لنذهب سعيدة جدا بفتتاحي لهذه الصفحات هنا بينكم رغم تغير شكل المنتدى عن قبل