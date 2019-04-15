الإتقــان في استخدام اللســـان (للمتزوجين فقط)

المراسل2000
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الـــسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........
كثيرا من الازواج .. بل ومن الزوجات أيضا يرون أن حسن معاشرتهم لشريك حياتهم هم من
باب الكماليات .. ونافلة القول .. وتطوع الاعمال
قد يغفل أحدهم عن اسداء كلمة شكر لزوجته وقد قدمت اليه حاملة الغداء او ابريق الشاي او دلة القهوة وبالرغم من
وجود الشغالة بالبيت
كثيرا من الزوجات تغفل او تتغافل عن الابتسام بوجه زوجها القادم من الباب ..
وكذلك قد يغفل او يتغافل الزوج عن السلام والمصافحة عند قدومه على زوجته
انني لا اتكلم عن حسن الخلق بصفة عامة .. ولا عن حسن الكلام بصفة خاصة ..
بل انني اريد تناول ماهو ادق من ذلك .. انه الثناء المتبادل بين الزوجين
ان عدم فهم المرأة لشخصية الرجل وجهلها الفاضح بمدى حبه وولعه للمدح والثناءr.r
والتحدث عن انجازاته بل .. وبطولاته الحقيقية والوهمية ايضا.. بمناسبة وبغير مناسبة
ان عدم فهمها لذلك وتضييعها من يدها فرصة عظيمة وطريقة سهلة بسيطة ...
كانت كفيلة لتجنيبها مشقة اللهث وراء العطور ومستحضرات التجميل والورود الحمراء
بل و... عمليات شد البطن وازالة التجاعيد .. بل وتضييق الواسع وتوسيع الضيق
وتصغير الكبير وتكبير الصغير ... ولا تعليـــــــــــــــــــــق
وبالمثال يتضح المقال ..
ايتها الزوجة ........... ماذا يضيرك ان تمدحي زوجك بمناسبة وبدون مناسبة ؟
الا تذكرون قصة اخونا الذي تزوج امريكية ؟ لقد كان اكثر اعجابه بها انها تقول له
يوميا 1000 مرة انك يا زوجي اعظم رجل بالعالم وانني فخورة بك ....
هل غير العربية اولى بذلك التملق والمداؤاة والمدح من المرأة العربية
يا اختي اعتبري زوجك ملك من الملوك او رئيس من الرؤساء
كم يمدح الصحفيون والوزراء الملوك والرؤساء ؟ بمناسبة وبدون
عمال على بطال .. وعلى الفاضي والمليان
الم تشاهدوا رئيس اضاع شعبه وجيرانه بل والمنطقة العربية والاسلاميه بحماقاته ؟
ثم كان لاخر يوم من حكمه البائد كانوا يتغنون بعبقريته
اعتبريه حاكما
ثقي تمام الثقة ان مدحك له سيعود عليك باعظم الاجر والغنيمة
سيشعر انه بطل الابطال وا الثقة بنفسه يجدها عندك
صدقيني انت ال ربحانة وكسبانة ايضا
طيب هل تستصعبين الامر ؟ انا اعينك واسهل عليك الامر
الم تسمعي قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا
الم تسمعي قوله تعالى وهدوا الى الطيب من القول
الم تسمعي لقوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة
انه جنتك او نارك
ارضيه .. امدحيه .. بمناسبة وبدون مناسبة
سيدمنك .. سيشتاق لكلماتك .. حدثيه عن انجازاته .. وان اعظم قرار بحياتك كان موافقتك على زواجك منه
نعم .. نريد التطبيق العملي يا اخوات .. ابدؤوا من اليوم .. واكتبوا لنا ماذا حدث
قد يسخر منكن .. اكيد يقول اللهم اجعله خيرا ... وشفيك اليوم ؟
انت مسخنة ؟ ... اكيد وراكي طلبات
استمري بالمدح لكن بالاوقات المناسبة
واجعليها كجرعات حتى تنعدم مقاومته لكلمات مدحك بل .. ويدمنها
صدقيني ... سيحاسب نفسه 1000 مرة قبل ان يغضبك او يفقد ثقتك به
ستكوني ملاذه بعد الله ليستشفي بكلماتك من احباطات حياته وهزائمه النفسية او المادية
الم تسمعوا للمثل ال يقول لاقيني ولا تغديني
اتدرون ماهو البر ؟ انه شيء هيِــــــــــــــــن .. وجه طلوق وكلام ليـــن
وانت اخي الزوج
عليك باحب الالفاظ لزوجتك
وانت الكسبان بلا شك ولا ريب
اثني على جمالها وشياكتها وانها تختلف عن الجميع
وان بها جاذبية من نوع خاص
وانك لا ترتاح الا لكلامها
صدقني ستعطيك الكثير
من اول العشرة الحسنة والامانة بحضورك وغيابك وحتى ..... ما يكون بينكما فوق الفراش
تعطيك بشكل لم تعهده منها ولم تذقه منها ... كأنها غير زوجتك التي تعرف
نعم فلنجرب
الم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم وهو يمدح عائشة
وانها احب الناس اليه
وان فضلها على النساء كفضل الثريد على الطعام
وكيف مدح خديجة بحياتها وبعد موتها
ان الازواج يستحون من مخاطبة الزوجة بالهاتف الجوال امام اصدقائهم
ويجيبون بكلمات عجيبة
ايوه .. لاا .. ما ادري ... اشوف ... هاا .. بعدين .... يللا يللا ... لا حوووووول
فكيف بسيد ولد ادم ويمدح زوجته بحضور الرجال
اللهم صل وسلم وانعم واكرم بسيد ولد ادم وعلى اله وصحبه وسلم
ايتها الاخوات ... فلنجرب ولنرى
ولا تستوى الحسنة ولاالسيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم
والـــــــــــــــــــــــــــــسلام عـــــــــــــــــــــــــــليكم
كثيرا من الازواج .. بل ومن الزوجات أيضا يرون أن حسن معاشرتهم لشريك حياتهم هم من
باب الكماليات .. ونافلة القول .. وتطوع الاعمال
قد يغفل أحدهم عن اسداء كلمة شكر لزوجته وقد قدمت اليه حاملة الغداء او ابريق الشاي او دلة القهوة وبالرغم من
وجود الشغالة بالبيت
كثيرا من الزوجات تغفل او تتغافل عن الابتسام بوجه زوجها القادم من الباب ..
وكذلك قد يغفل او يتغافل الزوج عن السلام والمصافحة عند قدومه على زوجته
انني لا اتكلم عن حسن الخلق بصفة عامة .. ولا عن حسن الكلام بصفة خاصة ..
بل انني اريد تناول ماهو ادق من ذلك .. انه الثناء المتبادل بين الزوجين
ان عدم فهم المرأة لشخصية الرجل وجهلها الفاضح بمدى حبه وولعه للمدح والثناءr.r
والتحدث عن انجازاته بل .. وبطولاته الحقيقية والوهمية ايضا.. بمناسبة وبغير مناسبة
ان عدم فهمها لذلك وتضييعها من يدها فرصة عظيمة وطريقة سهلة بسيطة ...
كانت كفيلة لتجنيبها مشقة اللهث وراء العطور ومستحضرات التجميل والورود الحمراء
بل و... عمليات شد البطن وازالة التجاعيد .. بل وتضييق الواسع وتوسيع الضيق
وتصغير الكبير وتكبير الصغير ... ولا تعليـــــــــــــــــــــق
وبالمثال يتضح المقال ..
ايتها الزوجة ........... ماذا يضيرك ان تمدحي زوجك بمناسبة وبدون مناسبة ؟
الا تذكرون قصة اخونا الذي تزوج امريكية ؟ لقد كان اكثر اعجابه بها انها تقول له
يوميا 1000 مرة انك يا زوجي اعظم رجل بالعالم وانني فخورة بك ....
هل غير العربية اولى بذلك التملق والمداؤاة والمدح من المرأة العربية
يا اختي اعتبري زوجك ملك من الملوك او رئيس من الرؤساء
كم يمدح الصحفيون والوزراء الملوك والرؤساء ؟ بمناسبة وبدون
عمال على بطال .. وعلى الفاضي والمليان
الم تشاهدوا رئيس اضاع شعبه وجيرانه بل والمنطقة العربية والاسلاميه بحماقاته ؟
ثم كان لاخر يوم من حكمه البائد كانوا يتغنون بعبقريته
اعتبريه حاكما
ثقي تمام الثقة ان مدحك له سيعود عليك باعظم الاجر والغنيمة
سيشعر انه بطل الابطال وا الثقة بنفسه يجدها عندك
صدقيني انت ال ربحانة وكسبانة ايضا
طيب هل تستصعبين الامر ؟ انا اعينك واسهل عليك الامر
الم تسمعي قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا
الم تسمعي قوله تعالى وهدوا الى الطيب من القول
الم تسمعي لقوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة
انه جنتك او نارك
ارضيه .. امدحيه .. بمناسبة وبدون مناسبة
سيدمنك .. سيشتاق لكلماتك .. حدثيه عن انجازاته .. وان اعظم قرار بحياتك كان موافقتك على زواجك منه
نعم .. نريد التطبيق العملي يا اخوات .. ابدؤوا من اليوم .. واكتبوا لنا ماذا حدث
قد يسخر منكن .. اكيد يقول اللهم اجعله خيرا ... وشفيك اليوم ؟
انت مسخنة ؟ ... اكيد وراكي طلبات
استمري بالمدح لكن بالاوقات المناسبة
واجعليها كجرعات حتى تنعدم مقاومته لكلمات مدحك بل .. ويدمنها
صدقيني ... سيحاسب نفسه 1000 مرة قبل ان يغضبك او يفقد ثقتك به
ستكوني ملاذه بعد الله ليستشفي بكلماتك من احباطات حياته وهزائمه النفسية او المادية
الم تسمعوا للمثل ال يقول لاقيني ولا تغديني
اتدرون ماهو البر ؟ انه شيء هيِــــــــــــــــن .. وجه طلوق وكلام ليـــن
وانت اخي الزوج
عليك باحب الالفاظ لزوجتك
وانت الكسبان بلا شك ولا ريب
اثني على جمالها وشياكتها وانها تختلف عن الجميع
وان بها جاذبية من نوع خاص
وانك لا ترتاح الا لكلامها
صدقني ستعطيك الكثير
من اول العشرة الحسنة والامانة بحضورك وغيابك وحتى ..... ما يكون بينكما فوق الفراش
تعطيك بشكل لم تعهده منها ولم تذقه منها ... كأنها غير زوجتك التي تعرف
نعم فلنجرب
الم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم وهو يمدح عائشة
وانها احب الناس اليه
وان فضلها على النساء كفضل الثريد على الطعام
وكيف مدح خديجة بحياتها وبعد موتها
ان الازواج يستحون من مخاطبة الزوجة بالهاتف الجوال امام اصدقائهم
ويجيبون بكلمات عجيبة
ايوه .. لاا .. ما ادري ... اشوف ... هاا .. بعدين .... يللا يللا ... لا حوووووول
فكيف بسيد ولد ادم ويمدح زوجته بحضور الرجال
اللهم صل وسلم وانعم واكرم بسيد ولد ادم وعلى اله وصحبه وسلم
ايتها الاخوات ... فلنجرب ولنرى
ولا تستوى الحسنة ولاالسيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم
والـــــــــــــــــــــــــــــسلام عـــــــــــــــــــــــــــليكم