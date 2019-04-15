السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زين الله لنا هذه الحياة بالبنون وجعلهم من أحب الأشياء على قلوبنا فالتربية الصالحة للأولاد تدخل الجنة والولد الصالح استمرار لعمل الوالدين بعد مماتهم لذا عظم الله من قيمة الوالدين ومسؤولية التربية كلنا نسعى لتربية سليمة لكن أحيانا ترتكب أخطاء مضت أنها صغيرة فتؤدي بنا إلى عواقب وخيمة من أبرزها التفرقة بين الاولاد فهناك عائلات تهتم اهتمام بالغ بالصغير (المازوزي)ومنهم الكبير وهناك من تطلق عنان السلطة للولد على البنت خاصة إذا كان الذكر الوحيد وهناك من يحرم الولد من التدخل في أصغر تفاصيل أخته حتى لو كانت مخطئة كل هذا يخلق جو من المشاحنة بين الاولاد وبالتالي يؤدي إلى توليد البغض بين جميع الأطراف أخ يكره أخته أخت ترى في أخيها انسان متجر ووو ممكن حتى انو الولد الذي يحس بالفرق بينه وبين إخوته يكره والديه ويدخل في عزلة مع نفسه تؤدي به إلى الهاوية أو يدخل في حالة اكتئاب يؤدي به إلى الانتحار لا قدر الله لذا يجب على كل أسرة أن تحاول على المساواة بين جميع الأطراف وان كانت هناك ميول لايجب أن يحس به البقية تحياتي لكم من لديه إضافة فليتفضل