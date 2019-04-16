sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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يقول ابن القيم الاصدقاء ثلاثة :
{الاول أحدهم كالغذاءلابد منه
و الثانى كالدواء يحتاج اليه فى وقت دون وقت
و الثالث كالداء لا يحتاج اليه قط }
و الثالث كالداء لا يحتاج اليه قط }
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله و معلم البشرية يقول ( إِنَّمَا مَثَلُ الجليس الصالحُ والجليسُ السوءِ كحامِلِ المسك، ونافخِ الكِيْرِ فحاملُ المسك: إِما أن يُحْذِيَكَ، وإِما أن تبتاع منه، وإِمَّا أن تجِدَ منه ريحا طيِّبة، ونافخُ الكير: إِما أن يَحرقَ ثِيَابَكَ، وإِما أن تجد منه ريحا خبيثَة ))
الصحبة أو الصداقة ذلك العالم المليئ بالمشاعر الدافئة و الاحاسيس الاخوية
عالم يستهوى كل انسان للبحث عن صاحب أو أخ يشد به أزره و يفضى اليه بمكنون نفسه
و الصحبة الصالحة حديقة يانعة ، مزهرة يتمتع فيها الانسان بزهورها و يرتاح لشذى عطرها .
الصحبة أو الصداقة ذلك العالم المليئ بالمشاعر الدافئة و الاحاسيس الاخوية
عالم يستهوى كل انسان للبحث عن صاحب أو أخ يشد به أزره و يفضى اليه بمكنون نفسه
و الصحبة الصالحة حديقة يانعة ، مزهرة يتمتع فيها الانسان بزهورها و يرتاح لشذى عطرها .
أما الصحبة السيئة فانها حديقة شائكة لا تمتع النظر و لا تشم لها إلا رائحة الخطر .
قال الشافعى : { لولا القيام فى الاسحار و صحبة الاخيار ما اخترت البقاء فى هذه الديار }
فالاصدقاء يقضى معهم الانسان أوقاتا أكثر مما يقضيها مع أهله فأحيانا يكون السهر معهم و الاكل معهم و السفر معهم , و الصحبة إما ان تكون سفينة نجاة أو تكون غواصة تغوص بالانسان الى الاعماق المظلمة المهلكة و كثيرا من الشباب من يصر على مرافقة صحبة السوء رغم علمه بسلوكياتهم المخالفة للشرع أحيانا ، و المتناقضة مع العادات احيانا أخرى ظانا منه ان لديه مناعة كافية تصمد في وجه ميكروبات تعاملاتهم و أفكارهم .
ناسيا انه ان لم يتأثر مرات فسيتأثر مرة واحدة و تكون هي القاضية
فالصحبة السيئة رمال متحركة رغم جمال منظرها و حلاوة المشي عليها الا انه لا يدرى متى تفاجئه
هذه الرمال و تتحرك لتسحبه الى القاع و الهاوية المفجعة و تكون هي القاضية .
فهل يجب المخاطرة و المشي على الرمال المتحركة ؟؟؟!!!
يعجبنى قول الشاعر :
فهل يجب المخاطرة و المشي على الرمال المتحركة ؟؟؟!!!
يعجبنى قول الشاعر :
اذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم***ولا تصاحب الاردى فتردى مع الردى
موضوع منقول للافادة