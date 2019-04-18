مشكلتي أريد نصيحة أو رأي منكم

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
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19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم
اولا أشكركم على هاته النفاذة التي وضعتموها لمساعدتنا في ايجاد حل لمشاكلنا
أود ان أطرح مشكلتي هنا علي أجد حل لها منكم و بمساعدتكم و أرائكم
مشكلتي كالآتي :
أنا مخطوبة و خطيبي عسكري انا من ولاية و هو من ولاية اخرى و يخدم في ولاية اخرى كي يكون خدام يحكي معايا بشكل يومي و في كل الأوقات كي ماتكونش عندو لاشارج في لحدمة طبعا لكن كي يروح كونجي لدارهم مايهدش معايا خلاص و قلييل قليل وين يعيطلي و كي نلوموا يقولي انا هكا عقليتي كي نروح لدارنا منحبش نحكي عيت نفهم فيه مافهمت واش كاين و يقولي تقبلي و لا ترفضي حاجتك .
أنصحوني واش ندي معاه ولا كيفاه نتصرف لاني انا توسوست من جهته و حصلت واش ندير و أسكو هذا الامر عادي و لا موش عادي لاني مطلبتش منه يهدر معايا بزاف برك يعيط ويسقسي عليا ميش يتجاهلني طول اليوم .
 
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