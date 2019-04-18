السلام عليكم

اولا أشكركم على هاته النفاذة التي وضعتموها لمساعدتنا في ايجاد حل لمشاكلنا

أود ان أطرح مشكلتي هنا علي أجد حل لها منكم و بمساعدتكم و أرائكم

مشكلتي كالآتي :

أنا مخطوبة و خطيبي عسكري انا من ولاية و هو من ولاية اخرى و يخدم في ولاية اخرى كي يكون خدام يحكي معايا بشكل يومي و في كل الأوقات كي ماتكونش عندو لاشارج في لحدمة طبعا لكن كي يروح كونجي لدارهم مايهدش معايا خلاص و قلييل قليل وين يعيطلي و كي نلوموا يقولي انا هكا عقليتي كي نروح لدارنا منحبش نحكي عيت نفهم فيه مافهمت واش كاين و يقولي تقبلي و لا ترفضي حاجتك .

أنصحوني واش ندي معاه ولا كيفاه نتصرف لاني انا توسوست من جهته و حصلت واش ندير و أسكو هذا الامر عادي و لا موش عادي لاني مطلبتش منه يهدر معايا بزاف برك يعيط ويسقسي عليا ميش يتجاهلني طول اليوم .