أيام غريبة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد االله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



[ايام غريبه]

رجال ونساء متزوجون يخونون ويراسلون من وراء أزواجهم بداعي نقص في الرومانسية أو الاهتمام ويدعون البراءه والنزاه والزماله



[ايام غريبه]

فتيات في زهرة أيام حياتهن يرسلن صورآ حتى الحيوانات تستحي منها



[ايام غريبه]

شباب يقضون الساعات الطوال أمام شاشة ينتقلون من شات إلى آخر يرسلون صورآ منهم ستأتيهم يوم القيامة



[ايام غريبه]

آباء وأمهات يهتمون بطعام ولباس الأبناء وينسون غرس القيم والأخلاق



[ايام غريبه]

موظفون لا يخلصون في أعمالهم بدعوى قلة الرواتب ونسوا أن الله يبارك في الرزق الحلال ويمحق الحرام



[ايام غريبه]

شباب وشابات يقضون الساعات الطوال مشيآ ولهوآ في الأسواق ويتعبون في أول ركعة



[ايام غريبه]

شباب وشابات يسمعون الأغاني بصدر رحب وإذا سمعوا كلام الله ضاقت صدورهم كأنهم يصعدون في السماء ولم يعلموا أن الحلال لا يخالط حرامآ



[ايام غريبه]

نشتري ما لذ وطاب وقل وكثر وندفع بالمئات وعندما نجد صندوق للصدقة نبحث عن العملة المعدنية لنلقيها ونفتخر بسماع صوتها في قاع الصندوق



[ايام غريبه]

نمنع أنفسنا ونصبر على الجوع والعطش في رمضان ونقضي نهاره بالتنقل بين المسلسلات وأحيانآ نغمض أعيننا لتلافي حركة أو منظر وننظر خلسة



[ايام غريبه]

نقوم بإعداد المنبه خوفآ من التأخر على الدوام وننسى مقابلة الله في صلاة الفجر ونعلم أنه بإمكاننا أن نبرمج المنبه للصلاة والدوام



[ايام غريبه]

نسب بعضنا ونتكلم في أعراض خلق الله ونسينا مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد



[ايام غريبه]

نشكو من كثرة الحوادث ونسينا (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنيين)



[ايام غريبه ]

رجال يرون زوجاتهم وبناتهم يلبسن عبايات تظهر مفاتنهن ولا يغارون ولا تتحرك فيهم نخوة الرجال بدعوى أنهم متفهمون ومتحررون ومتحضرون



[ايام غريبه ]

" زواج المثليين "

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿والذي بعثني بالحق ، لاتنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف " قال: ومتى هذا يارسول الله ؟ قال ؛ " اذا رأيتم النساء ركبن السروج ، وكثرت المعازف ، وفشت شهادات الزور ، وشربت الخمر لايستخفى بها ، وشرب المصلون في آنيه أهل الشرك من الذهب والفضه ، واستغنى النساء بالنساء ، والرجال بالرجال ، فإذا رأيتم ذلك فاستدفروا واستعدوا اذا هوى القذف من السماء﴾ .



-اللهم إني اسألك حسنّ الخاتمه .



الرشوة أصبحت قوة

والإختلاط أصبح تحضراً

والتبرج أصبح أناقة

والتعري أصبح حرية

والأمر بالمعروف أصبح تزمتاً

والنهي عن المنكر أصبح تخلفا



إبليس كان صريحاً معنا منذ البداية وأخبرنا بأنه سوف يضلنا في الدنيا ويتخلى عنا في الآخرة ولكن ....



"صمٌ بكمٌ عميٌ فهُم لايعقلون "



كلام يحزن القلب على زمن التحضر

إذا نصحت أحداً بترك معصية كان رده:



أكثر الناس تفعل ذلك لست وحدي



وﻟﻮ ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ ( ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ )

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻮﺟﺪﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ:



" أكثر الناس ﻻ‌ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ -أكثر الناس ﻻ‌ ﻳﺸﻜﺮﻭﻥ -أكثر الناس ﻻ‌ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ "



ﻭﻟﻮ ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ ( ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ) ﻟﻮﺟﺪﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ:



" أكثرهم ﻓﺎﺳﻘﻮﻥ – أكثرهم ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ- أكثرهم ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ -أكثرهم ﻻ‌ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ- أكثرهم ﻻ‌ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ "



ﻓﻜﻦ أﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﻢ :



" ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ - ﻭﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﻻ‌ ﻗﻠﻴﻞ - ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻴﻦ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻵ‌ﺧﺮﻳﻦ "



المصدر: صفحة في الفيس بوك



نسال الله العفو والعافية والهداية والثبات لنا ولكل امة محمد صلى الله عليه وسلم

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه ​