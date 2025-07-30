( أيام غريبة )

رجال ونساء متزوجون يخونون ويراسلون من وراء أزواجهم بداعي نقص في قلة الرومانسية أو الإهتمام ويدعون البراءة والنزاهة



أيام غريبة

فتيات في زهرة أيام حياتهن يرسلن صورا حتى الحيوانات تستحي منها



أيام غريبة

آباء وأمهات يهتمون بطعام ولباس الأبناء وينسون غرس القيم والأخلاق



أيام غريبة

موظفون لايخلصون في أعمالهم بدعوى قلة الرواتب ونسوا أن الله يبارك في الرزق الحلال ويمحق الحرام



أيام غريبة

شباب وشابات يقضون الساعات الطوال مشيا ولهوا في الأسواق ويتعبون في أول ركعة



أيام غريبة

شباب شابات يسمعون الأغاني بصدر رحب وإذا سمعوا كلام الله ضاقت صدورهم كأنهم يصعدون في السماء ولما يعلمون أن الحلال لايخالط حراماً



أيام غريبة

نشتري ما لذ وطاب وقل وكثر وندفع بالمئات وعندما نجد صندوق للصدقة نبحث عن العملة المعدنية لنلقيها ونفتخر بسماع صوتها في قاع الصندوق



أيام غريبة

نقوم بإعداد المنبه خوفاً من التأخر على المدرسة او الجامعة او العمل وننسى مقابلة الله في صلاة الفجر ونعلم أنه بإمكاننا أن نبرمج المنبه للاثنين



أيام غريبة

نسب بعضننا ونتكلم في أعراض خلق الله ونسينا

(مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )



أيام غريبة

نشكو من كثرة الحوادث ونسينا (سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين )



أيام غريبة

رجال يرون زوجاتهم وبناتهم يلبسن عبايات تظهر مفاتنهن ولا يغارون ولا تتحرك فيهم نخوة الرجال بدعوى أنهم متفهمون ومتحضرون ومتحررون

اللهم إني أسألك حسن الخاتمة



الرشوة أصبحت قهوة

والاختلاط أصبح تحضراً

والتبرج أصبح أناقة

والتعري أصبح حرية

والأمر بالمعروف أصبح تزمتا ً

والنهي عن المنكر أصبح تخلفاً



إبليس كان صريحاً معنا منذ البداية وأخبرنا بأنه سوف يضلنا في الدنيا ويتخلى عنا في الآخرة ولكن ....



(صم بكم عمي فهم لايعقلون )



كلام يحزن القلب على زمن التحضر

إذا نصحت أحداً بترك المعصية كان رده

أكثر الناس تفعل ذلك لست وحدي

ولوبحثت عن كلمة ،أكثر الناس ، في القرآن لوجدت بعدها

(أكثر الناس لايعلمون ،أكثر الناس لايشكرون ،أكثر الناس لايؤمنون ،) ولو بحثت عن كلمة أكثرهم

لوجدت بعدها .

أكثرهم فاسقون ،أكثرهم يجهلون ، أكثرهم معرضون ،أكثرهم لايعقلون ،أكثرهم لايسمعون )



فكونوا أنتم من القليل الذين قال الله تعالى فيهم (وقليل من عبادي الشكور ) (وماآمن معه إلا قليل ) (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين )