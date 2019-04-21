قاع الخضراء منتدى

السلام عليكم

يا خاوتي غبت على المنتدى ايام جيت لقيتوا ولا عندوا لوك جديد

قاع الخضرا حشيش

ولا حشيشة طالبا معيشة

ولا منتدى حدو حد روحوا

منتدى نتاع مساكين زعما وناس ملاح سيتي

بصح والله غير اللون الاخضر جا عليه ولا ما يهلكش العينين ونفسيا يساعد التصفح

والخضرا ديري حالة

وحتى في القرءان الكريم ذكر اللون الاخضر انه لون لباس اهل الجنة

بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21)

سورة الانسان الاية 21



جعل الله كل أعضاء اللمة من أهل الجنة واهل السندس الأخضر



واش رايكم في اللوك الجديد للمنتدى