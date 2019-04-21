قاع الخضراء منتدى

zagane

zagane

:: عضو بارز ::
إنضم
2 جويلية 2007
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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السلام عليكم
يا خاوتي غبت على المنتدى ايام جيت لقيتوا ولا عندوا لوك جديد
قاع الخضرا حشيش
ولا حشيشة طالبا معيشة
ولا منتدى حدو حد روحوا
منتدى نتاع مساكين زعما وناس ملاح سيتي
بصح والله غير اللون الاخضر جا عليه ولا ما يهلكش العينين ونفسيا يساعد التصفح
والخضرا ديري حالة
وحتى في القرءان الكريم ذكر اللون الاخضر انه لون لباس اهل الجنة
بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21)
سورة الانسان الاية 21

جعل الله كل أعضاء اللمة من أهل الجنة واهل السندس الأخضر

واش رايكم في اللوك الجديد للمنتدى
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
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نقاط التفاعل
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النقاط
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السلام عليكم ....
يعنى الجهد واضح مرة عن مرة
للصراحة في اول وهلة عدن دخولى ووجدت اللون متعير وجدت صعوبة كبيرة في الاستيعاب
بصح المشكل عندىلا احب التغيير 😯😯😯😯
بصح الله شباب وخرج على المنتدى
تحياا الجزائر
🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿
 
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