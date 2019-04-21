MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
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- 15 سبتمبر 2015
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- النقاط
- 331
السلام عليكم
متوفر عندي 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 222 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر عندي 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 222 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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