تحميل كتاب غير حياتك في 30 يوم

التحميل من هنا

كتاب غير حياتك في 30 يوم لدكتور ابرهيم الفقي .غير حياتك فى 30 يوم من تنمية بشرية ''يحتوى هذا الكتاب على العديد من المقولات تتضمن قصصاً من الواقع وكيفية تنفيذها والعمل بها من أمثلة هذه المقولات : نرى ما لا نريد و نريد مالا نرى فنفقد قيمة ما نرى و نضيع في سراب ما لا نرى كن حريصا ألا تفقد قيمة ما ترى. لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. هناك أشياء و أشخاص و حتى أجزاء منا تسير معنا في رحلة حياتنا لغرض محدد و لفترة محددة و ليس لمصاحبتنا طوال الرحلة لذلك حان الوقت أن تدعهم و شأنهم. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية و هناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. عندما لا تعرف ماذا تفعل يبدأ عملك الحقيقي و عندما لا تعرف أي طريق تسلك تبدأ رحلتك الحقيقية. ******* وكان يكرر في نهاية شرح كل مقولة شعاره الذى عاش به فيقول "تذكّر عش كل لحظة وكأنها اخر لحظة فى حياتك، عش بحبك لله سبحانه وتعالى وبالتطبيع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وبأخلاق الرسل والأنبياء والصحابة والأولياء الصالحين عش بالعلم والكفاح،عش بالفعل والالتزام عش بالصبر والمرونة،وعش بالحب وقدّر قيمة الحياة"لكي لا نطيل الكلام رابط تحميل الكتاب موجدو في الاسفل