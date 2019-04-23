بين الواجب وما يفرض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي الطيبين

سكان هذا المنتدى الطيب.

موضوعي ناقشته بالامس مع اصحابي في العمل ولم نخرج بنتيجة حينها فكرت

في نشره هنا راجيا راي سديد يبني فكرة طيبة بناءة



الموضوع من اعراسنا وبيوتنا

وهو موضوع تنميص الزوجة حاجبيها

او لبس ما لا يرضي الله في ليلة عرسها رغم اصرار زوجها على عدم قبول ذلك

لكن اهل الزوجة يصرون قائلين لا سلطة لك عليها ما لم تكن في بيتك

وبين هذا الصراع وهذا الاخذ والرد

هناك حلين احلاهما مر اما قبول ان تاتي بيتك امراة ملعونة وتكون اما لأولادك وافتتاح بيتك على ذنب عظيم

وإما (فركشة) بيت قبل بنائه واصرارا منك والثبات على ذلك وهذا فيه ما فيه



انا لا احكي على من تراضيا واتفقا



فهما خارجا كلامي.

احدهم يقول زوجتي ان لم تطعني في غير معصية وتصر على المعصية فلا حاجة لي بها وهذا ما اميل اليه.

وراي لأخر ما دامت ليست في بيتك لا سلطة لك عليها وبذلك لا تؤاخذ على ذلك الذنب.