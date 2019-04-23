بين الواجب وما يفرض.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
258
نقاط التفاعل
533
النقاط
21
العمر
25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي الطيبين
سكان هذا المنتدى الطيب.
موضوعي ناقشته بالامس مع اصحابي في العمل ولم نخرج بنتيجة حينها فكرت
في نشره هنا راجيا راي سديد يبني فكرة طيبة بناءة

الموضوع من اعراسنا وبيوتنا
وهو موضوع تنميص الزوجة حاجبيها
او لبس ما لا يرضي الله في ليلة عرسها رغم اصرار زوجها على عدم قبول ذلك
لكن اهل الزوجة يصرون قائلين لا سلطة لك عليها ما لم تكن في بيتك
وبين هذا الصراع وهذا الاخذ والرد
هناك حلين احلاهما مر اما قبول ان تاتي بيتك امراة ملعونة وتكون اما لأولادك وافتتاح بيتك على ذنب عظيم
وإما (فركشة) بيت قبل بنائه واصرارا منك والثبات على ذلك وهذا فيه ما فيه

انا لا احكي على من تراضيا واتفقا

فهما خارجا كلامي.
احدهم يقول زوجتي ان لم تطعني في غير معصية وتصر على المعصية فلا حاجة لي بها وهذا ما اميل اليه.
وراي لأخر ما دامت ليست في بيتك لا سلطة لك عليها وبذلك لا تؤاخذ على ذلك الذنب.
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
258
نقاط التفاعل
533
النقاط
21
العمر
25
اهلا اخي وأستاذي انتظر
مداخلتك. اهلا وسهلا ثم مرحبا
 
صمت النبض

صمت النبض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 أفريل 2019
المشاركات
2
نقاط التفاعل
7
النقاط
0
السلام عليكم
والله فعلا موضوع يستحق النقاش
اظن أن من المستحسن أن يكون معها صريحا من أيام تعارفهما (فترة الخطوبة)
على أن يكون اللباس محتشما و أن تترك كل ما هو حرام و منكر و أن يقنعها بالفكرة

بوركت على الطرح
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top