مسابقة مميزون(السكن العائلي بين حق الزوجة و الواجب تجاه الأهل ا

السلام عليكم و رحمة الله و بر كاته يقوم المجتمع على مجموعة كبيرة من الأسر التي تنتشر هنا و هناك و كانت نواتها الاولى من الزوجين اللذين خططا لتسيير حياتهما على أحسن شكل فالرجل بمجرد ان يخطب تكون مشكلته الاولى السكن و نفس الشيئ بالنسبة للمرأة لكن همها الثاني بعد هم الحصول على الرجل. و يعتبر السكن مصدر الراحة و الاستقرار بالنسبة لهما لكن لا.يوفق الجميع في الحصول عليه و ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه ،تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ،فالظروف تلعب دور كبير في تعطيل ذلك و يبقى الرجل يصارع بين حق زوجته في السكن و بين واجبه تجاه اهله خاصة من لديهم ظروف قاسية او هو وحيد والديه او أحد والديه مريض او فقير ،مع الامومة العمياء التي ترفض مغادرة الابن لها و يعامل كالطفل الصغير لابد ان تراعى الضروف للزوجة و للاهل فلكل منهما الحق في شيئ معين و لا يجب ترجيح كفة الميزان لصالح طرف ما بناءا على العاطفة ،بل لابد من التوفيق بينهما و تنازل كلا الطرفين على بعض الحقوق حتى تستمر الاسرةو لا تتهدم و لا يعق الابن والديه لأجل الزوجة ،في نفس الوقت الزوجة تصبر مع زوجها و لا تكلفه اكثر من طاقته ،لانه يوما ما سيصبح لها ابن و سيعاملها بمثل ما عامل ابوه والديه الحياة تستمر و الصبر له ثمرة و طاعة الوالدين واجبة و السكن ياتي عاجلا ام أجلا دمتم في رعاية الله @الامين محمد من فضلك ضع الرمز لاني استعمل الهاتف