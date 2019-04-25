علاج الم الاسنان باذن الله

عمان- هل سألت نفسك يوما كيف تتصرف إذا داهمك ألم الأسنان أو تعرضت لمشكلة طارئة لها علاقة بالأسنان؟كيف تتصرف وأين تذهب وكيف ستعالج نفسك في البيت إن لم تجد طبيب الأسنان؟يُصاب العديد من الناس بألم الأسنان وبشكل مفاجئ، الشيء الذي يسبب ألم الجوف والوجه، وهذا يحدث عادةً عندما يصبح العصب الموجود في جذر...