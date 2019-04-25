علاج الم الاسنان باذن الله

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
اولا:
.ما جاء في الرقية من وجع الأسنان:
وعن ابن عباس أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجع الضرس فرقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اسكني أيتها الريح أسكنتك بالذي سكن له ما في السموات والأرض وهو السميع العليم» سبع مرات. فبرئ الرجل واتخذها المسلمون رقية من الضرس. وشكا إليه عبد الله بن رواحة وجع ضرسه فقال: «ادن مني والذي بعثني بالحق لأدعون لك دعوة لا يدعو بها مكروب إلا كشف الله عنه». فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الخد الذي فيه الوجع، ثم قال: «اذهب عنه سوء ما يجد فحشه بدعوة نبيك المبارك المكي عبده» سبع مرات فشفاه الله قبل أن يبرح وعافاه.
وايضا :
ثانيا:
1- الكمادات الباردة والثلج
تساعد الكمادات الثلجية على تخفيف ألم الأسنان عموماً مهما كان السبب وراءه، وتستطيع ببساطة وضع كمادات ثلجية أو مجرد كيس من الخضراوات المثلجة على الجهة الخارجية لوجنتك لعدة دقائق.
تساعد البرودة على تضيق الأوعية الدموية في منطقة الإصابة، وبالتالي التخفيف من الدم المتدفق إليها، ما يساعد على تخفيف التورم والالتهاب.
2- الثوم
منذ القدم تم استخدام الثوم للعديد من الأغراض الطبية والجمالية، وذلك نظراً لاحتوائه على مركبات معينة لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.
تستطيع القيام بهرس فص من الثوم ثم خلطه بالقليل من الملح، ووضع المزيج الناتج بعد ذلك مباشرة على الضرس المؤلم.
متى عليك الاتصال بالطبيب؟
إذا كان ألم الضرس حاداً أو استمر أكثر من يوم أو كان ناتجاً عن حالة طبية ما، احرص على زيارة طبيب أسنانك فوراً، إذ أن العديد من حالات ألم الضرس تحتاج عناية طبية.
هذه بعض الأعراض التي على حدوثها أن يدفعك لزيارة الطبيب وبشكل مستعجل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
اولا:
.ما جاء في الرقية من وجع الأسنان:
وعن ابن عباس أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجع الضرس فرقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اسكني أيتها الريح أسكنتك بالذي سكن له ما في السموات والأرض وهو السميع العليم» سبع مرات. فبرئ الرجل واتخذها المسلمون رقية من الضرس. وشكا إليه عبد الله بن رواحة وجع ضرسه فقال: «ادن مني والذي بعثني بالحق لأدعون لك دعوة لا يدعو بها مكروب إلا كشف الله عنه». فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الخد الذي فيه الوجع، ثم قال: «اذهب عنه سوء ما يجد فحشه بدعوة نبيك المبارك المكي عبده» سبع مرات فشفاه الله قبل أن يبرح وعافاه.
وايضا :
ثانيا:
1- الكمادات الباردة والثلج
تساعد الكمادات الثلجية على تخفيف ألم الأسنان عموماً مهما كان السبب وراءه، وتستطيع ببساطة وضع كمادات ثلجية أو مجرد كيس من الخضراوات المثلجة على الجهة الخارجية لوجنتك لعدة دقائق.
تساعد البرودة على تضيق الأوعية الدموية في منطقة الإصابة، وبالتالي التخفيف من الدم المتدفق إليها، ما يساعد على تخفيف التورم والالتهاب.
2- الثوم
منذ القدم تم استخدام الثوم للعديد من الأغراض الطبية والجمالية، وذلك نظراً لاحتوائه على مركبات معينة لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.
تستطيع القيام بهرس فص من الثوم ثم خلطه بالقليل من الملح، ووضع المزيج الناتج بعد ذلك مباشرة على الضرس المؤلم.
متى عليك الاتصال بالطبيب؟
إذا كان ألم الضرس حاداً أو استمر أكثر من يوم أو كان ناتجاً عن حالة طبية ما، احرص على زيارة طبيب أسنانك فوراً، إذ أن العديد من حالات ألم الضرس تحتاج عناية طبية.
هذه بعض الأعراض التي على حدوثها أن يدفعك لزيارة الطبيب وبشكل مستعجل:
- صعوبات في التنفس أو تورم.
- ألم عام يستمر أكثر من يوم أو اثنين.
- ألم عند القضم.
- احمرار غير طبيعي في اللثة.
- إفرازات كريهة الرائحة من موضع ألم الضرس.
إرشادات عامة
عندما تعاني من ألم الضرس المسوس، احرص على الالتزام بالأمور التالية كي لا تزيد حدة الألم قبل رؤية الطبيب:
عندما تعاني من ألم الضرس المسوس، احرص على الالتزام بالأمور التالية كي لا تزيد حدة الألم قبل رؤية الطبيب:
- تجنب تماماً المأكولات والمشروبات المثلجة أو الساخنة.
- ابتعد عن الأطعمة والمشروبات الحمضية والسكريات.
- لا تهمل تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون والخيط والغسول المناسب.
لمعلومات اكثر :
طرق لعلاج ألم الأسنان في المنزل - Alghad
عمان- هل سألت نفسك يوما كيف تتصرف إذا داهمك ألم الأسنان أو تعرضت لمشكلة طارئة لها علاقة بالأسنان؟كيف تتصرف وأين تذهب وكيف ستعالج نفسك في البيت إن لم تجد طبيب الأسنان؟يُصاب العديد من الناس بألم الأسنان وبشكل مفاجئ، الشيء الذي يسبب ألم الجوف والوجه، وهذا يحدث عادةً عندما يصبح العصب الموجود في جذر...
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اسال الله ان يشفيكم وان يعينكم الموضوع ولو قليلا
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه