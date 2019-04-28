kacimo samy
:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 1,545
- نقاط التفاعل
- 760
- النقاط
- 551
متوفر مبلغ 500 دولار BTC /eth/ xrp / ltc للبيع....
سعر الدولار = 196 دج
قيمة btc حسب محفظة بلوكشاين
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص . .
سعر الدولار = 196 دج
قيمة btc حسب محفظة بلوكشاين
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص . .