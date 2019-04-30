السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا.



الغيرة هي دليل صفاء القلب

ولا خير في رجل لا يغار على محارمه

وكلما كان الرجل يخاف الله كلما كان اغير ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغير الخلق.

والغيرة حق من حقوق الزوجة عليها ان تطلبها لا ان تمقتها

واقصد الغيرة في موطنها لا الوسوسة

او المرض



ونحن في زمن الانفتاح الذي ينادى له واليه

كيف تكون الغيرة بغير افراط ولا تفريط

والمنتشر هو التفريط؟



والغيرة صفة ذكورية ولا تتعلق دوما بالانسان فقط

فالتيوس تغار على عنزاتها وكذلك الديوك الا من صنع الشذوذ كالخنزير اعزكم الله.

هل من اسباب التديث هو الاختلاط

وبذلك تفشي النظر حتى اصبح الامر عادي؟

ام ان هناك شيئا في الاطعمة اعان على ذلك اي مواد مصنوعة من لحوم وشحوم الخنازير اكرمكم الله؟



الغيرة ليست شكا في اخلاق من نغار عليه ولا قدح في نيته

وانما اتقاء في محله

وانا لا اؤيد مقولة احسن تربيتها ودعها تجلس مع من شاءت فالمدرسة النبوية لم تاتي بهذا بل كان ادبا رفيعا

اذا كانت الصالحات لا امان للفتنة عندهن

فمن باب اولى من هن دونهن