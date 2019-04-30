الغيرة.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
312
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا.

الغيرة هي دليل صفاء القلب
ولا خير في رجل لا يغار على محارمه
وكلما كان الرجل يخاف الله كلما كان اغير ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغير الخلق.
والغيرة حق من حقوق الزوجة عليها ان تطلبها لا ان تمقتها
واقصد الغيرة في موطنها لا الوسوسة
او المرض

ونحن في زمن الانفتاح الذي ينادى له واليه
كيف تكون الغيرة بغير افراط ولا تفريط
والمنتشر هو التفريط؟

والغيرة صفة ذكورية ولا تتعلق دوما بالانسان فقط
فالتيوس تغار على عنزاتها وكذلك الديوك الا من صنع الشذوذ كالخنزير اعزكم الله.
هل من اسباب التديث هو الاختلاط
وبذلك تفشي النظر حتى اصبح الامر عادي؟
ام ان هناك شيئا في الاطعمة اعان على ذلك اي مواد مصنوعة من لحوم وشحوم الخنازير اكرمكم الله؟

الغيرة ليست شكا في اخلاق من نغار عليه ولا قدح في نيته
وانما اتقاء في محله
وانا لا اؤيد مقولة احسن تربيتها ودعها تجلس مع من شاءت فالمدرسة النبوية لم تاتي بهذا بل كان ادبا رفيعا
اذا كانت الصالحات لا امان للفتنة عندهن
فمن باب اولى من هن دونهن
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,900
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
بارك الله لك في دينك وعرضك ومالك ورزقك بما تحب في ما يحب ويرضى لك
سلمت يمناك للموضوع الجميل المميز وفي انتظار المزيد من مواضيعك الطيبة

عودة للموضوع:
اتفق معك تماما كليا بنسبة زائد مالانهاية بالمئة
الرجل حين لا يغار على نساءه، سواء كاب او كاخ او كزوج او كعم او كخال ووووووو هو ليس رجلا بالنسبة لي
تسقط رجولته ويسقط من نظري
احب ابي اكثر لانه يغار علينا ولا يسمح لنا الخروج ونحن نرتدي شيئا يجعلنا جميلات وان كان في عرس وسط النساء ... الحمد والشكر لله الذي رزقني بهذا
لكن ايضا يوجد وجه اخر من الغيرة، حين تغار المراة على الرجل يتم فهم غيرتها على انها محاولة تحكم في تصرفاته او محاولة لتغييره او فرض رايها او او وووو
كما تعتبر الغيرة من علامات الرجولة ,,,, هي ايضا من علامات الانوثة
وهي غريزة في الانسان وفي كلا الجنسين ولا تقتصر على الرجل فقط وهذا مايفهمه اغلب الرجال للاسف
لا رجولة ولا انوثة حين تختفي الغيرة هكذا الامر بالنسبة لي
ارجو تقبل مروري اخي الكريم، وان لم تمانع لي عودة باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
312
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
بارك الله لك في دينك وعرضك ومالك ورزقك بما تحب في ما يحب ويرضى لك
سلمت يمناك للموضوع الجميل المميز وفي انتظار المزيد من مواضيعك الطيبة

عودة للموضوع:
اتفق معك تماما كليا بنسبة زائد مالانهاية بالمئة
الرجل حين لا يغار على نساءه، سواء كاب او كاخ او كزوج او كعم او كخال ووووووو هو ليس رجلا بالنسبة لي
تسقط رجولته ويسقط من نظري
احب ابي اكثر لانه يغار علينا ولا يسمح لنا الخروج ونحن نرتدي شيئا يجعلنا جميلات وان كان في عرس وسط النساء ... الحمد والشكر لله الذي رزقني بهذا
لكن ايضا يوجد وجه اخر من الغيرة، حين تغار المراة على الرجل يتم فهم غيرتها على انها محاولة تحكم في تصرفاته او محاولة لتغييره او فرض رايها او او وووو
كما تعتبر الغيرة من علامات الرجولة ,,,, هي ايضا من علامات الانوثة
وهي غريزة في الانسان وفي كلا الجنسين ولا تقتصر على الرجل فقط وهذا مايفهمه اغلب الرجال للاسف
لا رجولة ولا انوثة حين تختفي الغيرة هكذا الامر بالنسبة لي
ارجو تقبل مروري اخي الكريم، وان لم تمانع لي عودة باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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بارك الله فيك وفي من رباك.
نعم (غارت امكم غارت امكم)
اشرف نساء هذه الامة غارت على اشرف
خير خلق الله صلى الله عليه وسلم.
والمراة التي تغار على زوجها وتنصحه بالبعد عن النساء وبالبعد عن مواطن
الأذى والقذى مراة قل مثيلاتها في زمننا
بل نجد من تلزم زوجها بمصافحة من لا تحل له وشعارها في ذلك (لن تأكلك)
والله المستعان نسال الله العافية والسلامة.
 
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