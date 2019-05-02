المسابقة الرمضانية : قصة وعبرة قسم التوعية الدينية النسائية

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,934
النقاط
1,656
الجنس
أنثى


بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا

اما بعد
نتشرف بتقديم


سنتشرف بكن وفي انتظار مروركن ومشاركاتكن القيمة هنا باذن الله :

www.4algeria.com

المسابقة الرمضانية : قصة و عبرة

بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا اما بعد نتشرف بتقديم موضوع المسابقة وضع قصة واحدة كل اسبوع باذن الله...
www.4algeria.com www.4algeria.com

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
صحى فطوركم وتقبل الله صيامكن وقيامكن وصالح اعمالكن
في امان الله وحفظه

 
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