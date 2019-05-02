المسابقة الرمضانية : قصة وعبرة قسم التوعية الدينية النسائية

بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا اما بعد نتشرف بتقديم موضوع المسابقة وضع قصة واحدة كل اسبوع باذن الله...