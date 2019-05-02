المسابقة الرمضانية : قصة وعبرة قسم التوعية الدينية النسائية

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
طاقم المشرفات
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا
اما بعد
نتشرف بتقديم
سنتشرف بكن وفي انتظار مروركن ومشاركاتكن القيمة هنا باذن الله :
المسابقة الرمضانية : قصة و عبرة
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا اما بعد نتشرف بتقديم موضوع المسابقة وضع قصة واحدة كل اسبوع باذن الله...
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تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
صحى فطوركم وتقبل الله صيامكن وقيامكن وصالح اعمالكن
في امان الله وحفظه