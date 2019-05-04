المسابقة الرمضانية: شيء غير حياتك في قسم الخيمة الرمضانية

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا
اما بعد
نتشرف بتقديم
سنتشرف بكم وفي انتظار مروركم ومشاركاتكم القيمة هنا باذن الله :
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا
اما بعد
نتشرف بتقديم
سنتشرف بكم وفي انتظار مروركم ومشاركاتكم القيمة هنا باذن الله :
مسابقة شيء غير حياتك
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا اما بعد نتشرف بتقديم لابد ان كل واحد فينا قد مر بامر ما غير حياته وذلك بسبب الاثر الذي تركته فيهم،...
www.4algeria.com
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
في امان الله وحفظه