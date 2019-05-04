المسابقة الرمضانية: شيء غير حياتك في قسم الخيمة الرمضانية

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,971
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا

اما بعد
نتشرف بتقديم



سنتشرف بكم وفي انتظار مروركم ومشاركاتكم القيمة هنا باذن الله :

www.4algeria.com

مسابقة شيء غير حياتك

بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا اما بعد نتشرف بتقديم لابد ان كل واحد فينا قد مر بامر ما غير حياته وذلك بسبب الاثر الذي تركته فيهم،...
www.4algeria.com www.4algeria.com

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
في امان الله وحفظه

 
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