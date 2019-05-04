المسابقة الرمضانية: شيء غير حياتك في قسم الخيمة الرمضانية

بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ووفقنا واياكم لكل خير ولما يحب ويرضى لنا اما بعد نتشرف بتقديم لابد ان كل واحد فينا قد مر بامر ما غير حياته وذلك بسبب الاثر الذي تركته فيهم،...