كيف تبدع في رمضان؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك

بارك الله لك في دينك وعرضك وعلمك وزادك ورزقك بما تحب في ما يحب ويرضى لك

بارك الله في من ربياك وكان مثواهما ومثواك الفردوس الاعلى

نسال الله ان يبلغنا رمضان وان يوفقنا لحمده وشكره وحسن عبادته وان يتقبل منا صالح الاعمال ويهدينا وكل المسلمين

ارجو تقبل مروري انيوي

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​