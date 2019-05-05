5 شركات يعمل موظفوها عن بعد بالكامل‬‎

هناك اتجاه متزايد نحو العمل عن بعد، إذ تحتل المهارات، والإنتاجية المرتفعة، والتكاليف المنخفضة، الأهمية الأكبر لدى أصحاب الشركات العاملة عن بعد، مقارنة بنظام العمل التقليدي من مكتب الشركة.تتجه عديدٌ من الشركات سنويًا إلى العمل عن بعد، والعدد في تزايد، إليك 5 شركات يعمل موظفوها 100% وبالكامل عن بعد:1- Automattic - أوتوماتيكشركة المليار دولار التي تقف وراء تطوير ووردبريس2- INvision - إن فيجن5 ملايين عميل يخدمهم 700 موظف يعملون عن بعد3- Basecamp- بيسكامبالشركة التي غيرت مفاهيم ومبادئ الشركات الناشئة4- Gitlab - جيت لابأرباح سنوية تجاوزت 10.5 مليون دولار وموظفون يعملون من المنزل5- Zapier - زابير200 (مئتيّ) موظف بلا مكاتب في 17 دولة حول العالم