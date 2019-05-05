5 شركات يعمل موظفوها عن بعد بالكامل‬‎

kacimo samy
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بائع عملات معتمد
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هناك اتجاه متزايد نحو العمل عن بعد، إذ تحتل المهارات، والإنتاجية المرتفعة، والتكاليف المنخفضة، الأهمية الأكبر لدى أصحاب الشركات العاملة عن بعد، مقارنة بنظام العمل التقليدي من مكتب الشركة.
تتجه عديدٌ من الشركات سنويًا إلى العمل عن بعد، والعدد في تزايد، إليك 5 شركات يعمل موظفوها 100% وبالكامل عن بعد:
1- Automattic - أوتوماتيك
شركة المليار دولار التي تقف وراء تطوير ووردبريس
2- INvision - إن فيجن
5 ملايين عميل يخدمهم 700 موظف يعملون عن بعد
3- Basecamp- بيسكامب
الشركة التي غيرت مفاهيم ومبادئ الشركات الناشئة
4- Gitlab - جيت لاب
أرباح سنوية تجاوزت 10.5 مليون دولار وموظفون يعملون من المنزل
5- Zapier - زابير
200 (مئتيّ) موظف بلا مكاتب في 17 دولة حول العالم