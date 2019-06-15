طالب جامعي🚶تخصص📝..مستقبل مهني 👷

إختر تخصصك الجامعي على حسب وظائف المستقبل

بما أننا مقبلين على شهادة البكالوريا ،والطلاب في حالة قلق على مستقبلهم وفقهم الله إن شاء الله

إرتأيت أن أطرح موضوع خاص بمهن جديدة يمكن أن يختار منها طلابنا تخصصاتهم في الجامعة

الموضوع كتبه صاحبه في عام 2016 ولكنني ارى ان هذه المهن مزالت مطلوبة أكثر فأكثر

لذلك قررت نقله لطلابنا راجيا من الله أن يكون لهم عونا

وأطلب لكل من يمر من هنا أن يقترح تخصص يرى أن له مستقبل مهني من بعد إذنكم

كيف تختار تخصصك الجامعي، أو حتى تخصصك ما بعد الجامعي؛ لتحضير الماجستير أو دراسات الدكتوراه؟ هناك العديد من العوامل التي تساعد في اختيار التخصص الجامعي، لكن ماذا إذا كان لديك بيانات عن الوظائف الأكثر انتشارًا في المستقبل، القطاعات التي ستتيح أكبر فرص عمل، وكذلك أعلى مستوى من الدخل.







تختلف هذه التخصصات وتتنوع من قطاع إلى آخر، لكن المشترك بينها، أنها ستكون مطلوبة في المستقبل، ما يتيح للعاملين بها فرصًا أعلى للحصول على وظيفة في واحدة من الشركات العاملة في هذا المجال.







فما هي الوظائف الأكثر انتشارًا في المُستقبل ؟

1- مساعد الطبيب المتخصص

في محاولة لتقليل العبء الملقى على عاتق الأطباء، ظهرت في الآونة الأخيرة ـ وإن كان في دول محدودة، كالولايات المتحدة الأمريكية ـ وظيفة مساعد الطبيب، مهمة العاملين في هذه الوظيفة هي التعامل مع المرضى في الأمور البسيطة، التي لا تتطلب تدخل الطبيب، كأن يكون المريض مصاب بنزلة برد، على سبيل المثال.

يعمل مساعدو الأطباء تحت إشراف الأطباء، وتكون لديهم صلاحيات محدودة أكبر من صلاحيات الممرض وأقل من صلاحيات الطبيب. للعمل في هذه الوظيفة، يجب الحصول على شهادة كمساعد طبيب، ومع أن هذه الوظيفة موجودة الآن في دول معينة، إلا انها بدأت بالانتشار حول العالم.



2- تحليل البيانات

ما يعرف بالبيانات الضخمة، أصبح منتشرًا في كل قطاع من قطاعات الأعمال هذه الأيام. كل الشركات أو حتى المؤسسات الطبية والمتخصصة، تحتاج إلى شخص ذي خبرة بتحليل البيانات. مهندسو البيانات يعملون في شركات التكنولوجيا، ومهمتهم الأساسية: إما تصميم طرق جمع وتحليل البيانات، أو بناء تطبيقات مفيدة تستخدم البيانات المتاحة للمؤسسة التي يعملون بها، أقسام التعامل مع البيانات في كليات الهندسة وإدارة الاعمال بدأت تستقطب عددًا كبيرًا من الطلاب في الآونة الاخيرة.



3-المبرمجون

ربما لا تكون هذه الوظيفة جديدة أو مستحدثة، كبعض الوظائف، لكنها ستظل محورية ومهمة وتتوسع مع الوقت. للدخول في كافة القطاعات، العمل على «تمكين» العمليات في أي قطاع، وكذلك الانتهاء من الخدمات عن طريق الإنترنت يتطلب جهد عدد كبير من المبرمجين، ولذا من المتوقع أن تحتاج كل الشركات ـ بغض النظر عن تخصصها، ومجال عملها ـ إلى توظيف عدد من المبرمجين في مرحلة من مراحل عمل وتطور الشركة.



4-حماية المعلومات على الإنترنت

مع زيادة عمليات القرصنة وسرقة المعلومات على الإنترنت، يزيد الطلب على من يطلق عليهم «ضُباط الإنترنت»، كما أن هناك ضُباطًا مهمتهم حماية الممتلكات العامة والخاص، سيكون هناك ضباط مهمتهم حماية البيانات على الإنترنت. الفرق الوحيد أن هؤلاء لن يكونوا خريجي كليات الشرطة، ولكن في المقابل ستكون لديهم خلفية معرفية عن تكنولوجيا المعلومات والبرمجة والتعامل مع الإنترنت.



5-تحليل وبناء استراتيجيات السوق

مع وجود كم كبير من البيانات في قطاعات التسويق، والمبيعات هناك حاجة ملحة إلى متخصصين في فهم وبناء استراتيجيات التسويق، تحتاج الشركات حول العالم مع الوقت إلى الاقتراب أكثر من عملائها، خاصة مع انتشار شكات التواصل الاجتماعي، ومحاولة التواصل معهم بشكل أكثر فعالية، بناء علي البيانات المتاحة عنهم، وهو ما يخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل في هذا القطاع مستقبلًا.



6- الطاقة البديلة

بعد مشروع «نور» الأخير للطاقة الشمسية الذي يغطي مساحة كبير من الصحراء المغربية تبدو الحاجة ملحة في العالم العربي، خاصة في الدول التي تمتلك مساحات واسعة من الصحراء للاتجاه ناحية الطاقة البديلة، هذا القطاع يفتح بابًا واسعًا للمتخصصين في هذا المجال، سواء في الجانب التقني، أو الفني أو الإداري، الطاقة البديلة قطاع كبير للغاية، وفيه مئات التخصصات، ومن التوقع أن يفتح الكثير من أبواب فرص العمل في المستقبل.



7-القانون الدولي

يقترب العالم من بعض مع الوقت، خاصة في مجال تبادل الخدمات والبضائع، قطاعات الشحن الدولي والخدمات العابرة للقارات من القطاعات المهمة، مما يفتح الباب إلى عدد كبير من النزاعات الدولية في مجالات الأعمال والتجارة الدولية، مع زيادة التبادل التجارية بين دول العالم تظهر الحاجة إلى متخصصين في القانون الدولي؛ لفض هذه النزاعات أو وضع القوانين المنظمة للعمل في هذا القطاع.



8-المستشار المالي الشخصي

كما أن هناك طبيبًا شخصيًا ومحاميًا شخصيًا في الآونه الأخيرة بدأت الحاجة تظهر لوجود مستشار مالي شخصي، تتطلب هذه الوظيفة فهمًا عميقًأ للسوق والقطاعات المربحة للاستثمار، ويقدم هذا الشخص في مقابل مادي نصائح لصغار وكبار المستثمرين، وكذلك الأشخاص الذين يريدون تصميم خطط استثمارية للمستقبل، أو خطط استثمارية للتقاعد أو للأولاد، المتخصصون في هذا المجال يأتون غالباً من خلفية أكاديمية في مجال الأعمال أو التسويق؟



9- صانعو المحتوى