عرض بيع بيع مبلغ 154.30$ webmoneyمقابل baridimob/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
154.30 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
WebMoney - ويب موني
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
6,006
النقاط
331
بيع مبلغ 154.30$ webmoney مقابل baridimob/CCP

سعر الدولار = 195دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 10دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
9
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
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