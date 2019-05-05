بيع مبلغ 154.30$ webmoney مقابل baridimob/CCP



سعر الدولار = 195دج (ثابت)



أقل مبلغ للحجز = 10دولار



العمولة على الشاري











الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ



يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد

(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)