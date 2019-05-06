أخطاء في الصـوم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ..



صح رمضانكم كل عام وأنتم بخير .. “اللهم اهله علينا بالأمن والأيمان والسلامة.. والإسلام والعافية"



اخترت لكم موضوع "أخطاء في الصوم" وأتمنى أن تدلوا بآرائكم ..من يعرف خطأ ربما غاب عن بال غيره فليذكره إن كان ناسيا أو فلينوره إن لم يكن به عالما ولكم الأجر ..



أخطاء في الصوم:



1. عدم إدراك البعض لفضائل هذا الشهر الكريم، فيستقبلونه بشراء الأطعمة والمشروبات بدلاً من الاستعداد للطاعة والاقتصاد ومشاركة الفقراء والمحتاجين



2. عدم التفقه في أحكام الصيام وعدم معرفة الأركان والواجبات والسنن والمكروهات والمفطرات.



3. عدم تجنب المعاصي، فتجد الصائم يتحرز من المفطرات الحسية كالأكل والشرب ... لكنه لا يتحرز من الغيبة والنميمة واللعن والسباب والنظر إلى المحرمات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري.



4. عدم تبييت النية لصيام الفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا



صيام له) رواه النسائي.



5. اتخاذ هذا الشهر فرصة للنوم والكسل في النهار وإضاعة الصلوات أو تأخيرها عن وقتها، والسّهر في الليل في اللهو ولعب ومشاهدة القنوات، فتضيع بذلك على الإنسان أشرف الأوقات فيما لا فائدة فيه.



6. ترك بعض السنن ظنًّا بعدم شرعيتها حال الصيام، كترك المضمضة والاستنشاق؛ خوفاً من وصول الماء إلى الحلق، مع أن المنهيَّ عنه إنما هو المبالغة التي يخشى معها وصول الماء إلى الجوف



7. سوء الخلق وسرعة الغضب والطيش في نهار رمضان بسبب الجوع وخلاء البطن، مع أن المفترض أن يهذب الصوم أخلاق الصّائم، ويضبط مشاعره وانفعالاته متمثلاً قول المصطفى صلّى الله عليه وسلّم: (الصّوم جُنَّةٌ، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحدٌ، أو شاتمه، فليقل: إني صائم) رواه البخاري ومسلم.