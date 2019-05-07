معنى طه و يس

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه إلى يوم القيامة ثمّ أمّا بعد،

قام حوار بيني و بين أحد الاخوات و مفاده أنّ طه و يس ليس بأسماء الرسول الأعظم صلّى الله عليه و سلّم و قدّمت لي الحديث الصحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ». وفي رواية لمسلم عن أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمّي لنا نفسه أسماء فقال : « أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة » .

أنا ليس لي كلام بعد كلام رسول الله لكنّي أردت أن أبحث قليلا في الموضوع و وجدت أنّ معظم العلماء يقولون بما ورد بالأعلى بأنّ هذه الكلمات حروف متقطعة و مجموعة أخرى تقول بأنّها من أسماء النبي الأكرم عليه صلاة ربّي و سلامه و لهم في ذلك أدلّة من كتاب الله مثلا:

يقول الشيخ المغامسي حفظه الله في أنّ طه من أسماء نبينا و استدل بقول الله عزّ و جلّ "طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى"، يقول جائت جملة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بعد كلمة طه و هي تعني رسول الله، مع العلم أنّ هذا الراي لفئة قليلة من العلماء و هو رأي نحترمه.

بالنسبة لي أختار الحل الوسط و أقول أنّ لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم كما قال على نفسه بضع أسماء و لا أزيد على كلام رسولنا مع أنّ طه و يس قد تكون أوصافا لحبيبنا الهادي و أنا بصفتي أتبع شيخا سالكا له نسب عن رسول الله ثابت و لنا أوراد في هذا الخصوص و منها ورد دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار للجزولي رحمه الله، فقد قام هذا الاخير بتأليف كتابه و جمع فيه أوصاف الرسول الأكرم و نحن نقرأه يوميا و قد قام خيرة من علماء المسلمين المعترف بهم بالتحقيق فيه مثل سيد أحمد زرّوق و محمد المهدي القصري الفاسي و عبد المجيد الشرنوبي الأزهري رحمهم الله.

هذا و الله و رسوله أعلم.