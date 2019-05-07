مسابقة المكون الرئيسي -1-

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,821
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
106102


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر للأخوات الغاليات فبالأمس لم أعد للمنزل إلا بعد الساعة التاسعة مساءً

عموماً يا غاليات نبدأمسابقتنا بسم الله
رح يكون عندنا المكونات التالية

{طماطم، كوسا، بطاطا، دجاج
توابل على حسب الرغبة}

[زيادة المكونات ممنوع، لكن لو أحبت أي أخت إزالة مكون معين فلها ذلك]


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- سنقوم بوضع المكونات المطلوبة وخلال ثلاثة أيام يتم وضع الوصفات التي قمتن بعملها من تلك المكونات
2- على كل مشاركة فتح موضوع بعنوان وصفتي لمسابقة المكون الرئيسي
3- وضع حقوق المنتدى على الصور لحمايتها من السرقة
4- تصوير الخطوات بشكل واضح لكل وصفة مع مراعات طريقة التقديم
5- بعد ثلاثة أيام من طرح المكونات يتم استقبال المشاركات وبعد انقضاء المدة لا نستلم اي مشاركة
6- اذا كنتِ أختي لا تملكين برنامج لوضع الحقوق فما عليكِ إلا الإتصال بالأخوات @سكون الفجر @السلطانة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @أشــواق 19
7- في الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك تتوقف المسابقة وفي الثاني من شوال يتم طرح النتائج بإذن الله
8- سيتم تحديد الفائزة من خلال طريقة طرح الوصفة وطريقة التقديم

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,821
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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