مسابقة المكون الرئيسي -1

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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- 29 أوت 2013
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر للأخوات الغاليات فبالأمس لم أعد للمنزل إلا بعد الساعة التاسعة مساءً
عموماً يا غاليات نبدأمسابقتنا بسم الله
رح يكون عندنا المكونات التالية
{طماطم، كوسا، بطاطا، دجاج
توابل على حسب الرغبة}
[زيادة المكونات ممنوع، لكن لو أحبت أي أخت إزالة مكون معين فلها ذلك]
- سنقوم بوضع المكونات المطلوبة وخلال ثلاثة أيام يتم وضع الوصفات التي قمتن بعملها من تلك المكونات
2- على كل مشاركة فتح موضوع بعنوان وصفتي لمسابقة المكون الرئيسي
3- وضع حقوق المنتدى على الصور لحمايتها من السرقة
4- تصوير الخطوات بشكل واضح لكل وصفة مع مراعات طريقة التقديم
5- بعد ثلاثة أيام من طرح المكونات يتم استقبال المشاركات وبعد انقضاء المدة لا نستلم اي مشاركة
6- اذا كنتِ أختي لا تملكين برنامج لوضع الحقوق فما عليكِ إلا الإتصال بالأخوات @سكون الفجر @السلطانة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @أشــواق 19
7- في الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك تتوقف المسابقة وفي الثاني من شوال يتم طرح النتائج بإذن الله
8- سيتم تحديد الفائزة من خلال طريقة طرح الوصفة وطريقة التقديم
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