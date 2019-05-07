مسابقة المكون الرئيسي -1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعتذر للأخوات الغاليات فبالأمس لم أعد للمنزل إلا بعد الساعة التاسعة مساءً



عموماً يا غاليات نبدأمسابقتنا بسم الله

رح يكون عندنا المكونات التالية



{ طماطم، كوسا، بطاطا، دجاج

توابل على حسب الرغبة }

[زيادة المكونات ممنوع، لكن لو أحبت أي أخت إزالة مكون معين فلها ذلك]







- سنقوم بوضع المكونات المطلوبة وخلال ثلاثة أيام يتم وضع الوصفات التي قمتن بعملها من تلك المكونات

2- على كل مشاركة فتح موضوع بعنوان وصفتي لمسابقة المكون الرئيسي

3- وضع حقوق المنتدى على الصور لحمايتها من السرقة

4- تصوير الخطوات بشكل واضح لكل وصفة مع مراعات طريقة التقديم

5- بعد ثلاثة أيام من طرح المكونات يتم استقبال المشاركات وبعد انقضاء المدة لا نستلم اي مشاركة

6- اذا كنتِ أختي لا تملكين برنامج لوضع الحقوق فما عليكِ إلا الإتصال بالأخوات @سكون الفجر @السلطانة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @أشــواق 19