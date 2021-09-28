زينب جمال
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إزاي أعمل خبز الموز؟ هذا هو السؤال الذي يبحث عنه الكثيرون، ما هو خبز الموز؟ وهذا ما سنوضحة لكم من خلال موقعكم أكلة هنية فهيا بنا لنتعرف علي خبز الموز إنه خبز موز أمريكي يبرز بنكهته الغنية ويتميز ايضا بطراوته، وهو وجبة إفطار مغذية بسبب ان المكون الرئيسي في للخبز الا وهو الموز، ولأن الموز ثمار مهمة لصحة الجسم.
حيث ان الموز يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، وعلى سبيل المثال، يحتوي الموز على الفيتامينات A و C و E والبوتاسيوم والحديد والزنك، وكذلك السكر والزيوت الطبيعية. تساعد هذه العناصر على الحفاظ على صحة الشعر ناعما ولامع. واحدة من أفضل ميزاته هي أنه يحمي من مرض السكري وسرطان الكلى، ويقلل من الاكتئاب ويقوي عظام الجسم.
إزاي أعمل خبز الموز؟
سوف نجاوب فيما يلي على إزاي أعمل خبز الموز؟ تعد كيفية صنع هذا الخبز طريقة سهلة لا تتطلب الوقت والجهد، وسوف نذكر كل شيء على النحو التالي خيث سنذكر لكي سيدتي المكونات المهمة والرئيسية في اعداد خبز الموز فما عليك الا القيام بتحضيرها واتباع خطوات الاعداد والتجهيز التي سنذكرها لك في السطور التالية:-
المكونات
كوب من الطحين.
ملعقة كبيرة من البيكينج صودا.
ملعقة صغيرة جدا من الملح
نصف كوب من الزبدة المذابة.
ثلاثة أرباع كوب من السكر البني.
2 بيضة مخفوقة.
2 كوب ونصف من هريس الموز.
طريقة عمل خبز الموز
يتم وضع الأول في وعاء كبير، ثم الدقيق،والبيكينج صودا، ثم الملح، وفي وعاء منفصل آخر، يخلط السكر البني مع خليط من الزبدة والبيض والموز ويضرب جيدا. يسكب خليط الموز في خليط الدقيق ويقلب جيدًا. يُسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة. تُخبز في الفرن على حرارة 350 درجة لمدة ساعة حتى تنضج بالكامل. أخرجه حتى يبرد، ثم قطعه وتقديمه في طبق التقديم.
خبز الموز بالشوكولاتة
لن نجيب فقط على سؤال إزاي أعمل خبز الموز؟ بل سنقدم لكي سيدتي العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها صنع خبز الموز، بما في ذلك صنع خبز الموز بالشوكولاتة والذي يمكنك اعدادة من خلال احضار المكونات التالية واتباع طريقة الاعداد والتجهيز التالية:
المكونات
كوب واحد وثلاثة أرباع كوب من الدقيق.
ثلاثة أرباع كوب من السكر.
ربع كوب من الكاكاو غير المحلى.
1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة من البيكينج صودا.
نصف ملعقة كبيرة من الملح، ويفضل أن يكون رشة خفيفة.
ثلاثة حبات موز.
ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.
ربع كوب من الزيت النباتي.
بيضتين كبيرتان.
ثلثي كوب من رقائق الشوكولاتة.
طريقة التحضير
يتم خلط جميع المكونات الجافة في وعاء ويتم خلط المكونات قد تكون رطبة في وعاء اخر. اخلطي الخلطين بملعقة خشبية مع إضافة رقائق الشوكولاتة وحركها جيدًا للحصول على خليط سميك وناعم. نقوم بإعداد قالب ودهنة بالزبدة، ثم نضعه بة ورق الزبدة، نسكب الخليط ونرش رقائق الشوكولاتة. يتم وضع القالب عند درجة حرارة 350 درجة لمدة ساعة. دع القالب يبرد، وقطعه إلى قطع سميكة وتقديمه باردًا.
طريقة تحضير خبز الموز والقرفة
يمكنك ايضا تحضير خبز الموز باعديد من النكهات الاخري مثل خبز الموز بالقرفة والتي سنوضح لك فيما يلي مقادير التحضير وطريقة الاعداد:-
مقادير التحضير
6 ملاعق كبيرة من الدقيق تسمى الدقيق الروسي.
2 بيضة كبيرة.
4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
3 ملاعق قرفة
طريقة التحضير
قم بإعداد وعاء عميق وأضف البيض والموز، بعد هرس المكونات والتحريك جيدًا، ثم أضيفي زيت جوز الهند واستمر في التحريك.
ثم اضيفي الدقيق مع التقليب جيداً، ثم قومي بوضع القرفة مع التحريك باستمرار حتي يمتزج الخليط جيد.
ثم احضري قالب مدهوب بالزبدة واسكبي الخليط فية.
يقومي بوضع القالب في الفرن علي درجة حرارة 200 درجة لمدة ساعة ثم اخرجي القالب ويترك ليقدم بارد.
وبهذا نكون قد قدمنا لكي سيدتي الفاضلة واحدة من احب المخبوزات الي الاطفال وافراد العائلة بالكامل والتي تندرج تحت مسمي المخبوزات الهاشة والتي يمكنك تقدمها بجوار الوجبات الخفيفة الاخري التي يمكنك اعداده من خلال الاطلاع علي طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات والتي يعشقها الكبير والصغير
حيث ان الموز يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، وعلى سبيل المثال، يحتوي الموز على الفيتامينات A و C و E والبوتاسيوم والحديد والزنك، وكذلك السكر والزيوت الطبيعية. تساعد هذه العناصر على الحفاظ على صحة الشعر ناعما ولامع. واحدة من أفضل ميزاته هي أنه يحمي من مرض السكري وسرطان الكلى، ويقلل من الاكتئاب ويقوي عظام الجسم.
إزاي أعمل خبز الموز؟
سوف نجاوب فيما يلي على إزاي أعمل خبز الموز؟ تعد كيفية صنع هذا الخبز طريقة سهلة لا تتطلب الوقت والجهد، وسوف نذكر كل شيء على النحو التالي خيث سنذكر لكي سيدتي المكونات المهمة والرئيسية في اعداد خبز الموز فما عليك الا القيام بتحضيرها واتباع خطوات الاعداد والتجهيز التي سنذكرها لك في السطور التالية:-
المكونات
كوب من الطحين.
ملعقة كبيرة من البيكينج صودا.
ملعقة صغيرة جدا من الملح
نصف كوب من الزبدة المذابة.
ثلاثة أرباع كوب من السكر البني.
2 بيضة مخفوقة.
2 كوب ونصف من هريس الموز.
طريقة عمل خبز الموز
يتم وضع الأول في وعاء كبير، ثم الدقيق،والبيكينج صودا، ثم الملح، وفي وعاء منفصل آخر، يخلط السكر البني مع خليط من الزبدة والبيض والموز ويضرب جيدا. يسكب خليط الموز في خليط الدقيق ويقلب جيدًا. يُسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة. تُخبز في الفرن على حرارة 350 درجة لمدة ساعة حتى تنضج بالكامل. أخرجه حتى يبرد، ثم قطعه وتقديمه في طبق التقديم.
خبز الموز بالشوكولاتة
لن نجيب فقط على سؤال إزاي أعمل خبز الموز؟ بل سنقدم لكي سيدتي العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها صنع خبز الموز، بما في ذلك صنع خبز الموز بالشوكولاتة والذي يمكنك اعدادة من خلال احضار المكونات التالية واتباع طريقة الاعداد والتجهيز التالية:
المكونات
كوب واحد وثلاثة أرباع كوب من الدقيق.
ثلاثة أرباع كوب من السكر.
ربع كوب من الكاكاو غير المحلى.
1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة من البيكينج صودا.
نصف ملعقة كبيرة من الملح، ويفضل أن يكون رشة خفيفة.
ثلاثة حبات موز.
ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.
ربع كوب من الزيت النباتي.
بيضتين كبيرتان.
ثلثي كوب من رقائق الشوكولاتة.
طريقة التحضير
يتم خلط جميع المكونات الجافة في وعاء ويتم خلط المكونات قد تكون رطبة في وعاء اخر. اخلطي الخلطين بملعقة خشبية مع إضافة رقائق الشوكولاتة وحركها جيدًا للحصول على خليط سميك وناعم. نقوم بإعداد قالب ودهنة بالزبدة، ثم نضعه بة ورق الزبدة، نسكب الخليط ونرش رقائق الشوكولاتة. يتم وضع القالب عند درجة حرارة 350 درجة لمدة ساعة. دع القالب يبرد، وقطعه إلى قطع سميكة وتقديمه باردًا.
طريقة تحضير خبز الموز والقرفة
يمكنك ايضا تحضير خبز الموز باعديد من النكهات الاخري مثل خبز الموز بالقرفة والتي سنوضح لك فيما يلي مقادير التحضير وطريقة الاعداد:-
مقادير التحضير
6 ملاعق كبيرة من الدقيق تسمى الدقيق الروسي.
2 بيضة كبيرة.
4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
3 ملاعق قرفة
طريقة التحضير
قم بإعداد وعاء عميق وأضف البيض والموز، بعد هرس المكونات والتحريك جيدًا، ثم أضيفي زيت جوز الهند واستمر في التحريك.
ثم اضيفي الدقيق مع التقليب جيداً، ثم قومي بوضع القرفة مع التحريك باستمرار حتي يمتزج الخليط جيد.
ثم احضري قالب مدهوب بالزبدة واسكبي الخليط فية.
يقومي بوضع القالب في الفرن علي درجة حرارة 200 درجة لمدة ساعة ثم اخرجي القالب ويترك ليقدم بارد.
وبهذا نكون قد قدمنا لكي سيدتي الفاضلة واحدة من احب المخبوزات الي الاطفال وافراد العائلة بالكامل والتي تندرج تحت مسمي المخبوزات الهاشة والتي يمكنك تقدمها بجوار الوجبات الخفيفة الاخري التي يمكنك اعداده من خلال الاطلاع علي طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحلات والتي يعشقها الكبير والصغير