منهج دراسة الأديان بين الشيخ رحمت الله الهندي والقس فندر

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نشر كتب لتحميل

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منهج دراسة الأديان بين الشيخ رحمت الله الهندي والقس فندر

  • المؤلف: شريف مسعد فياض عبد الفتاح
  • حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
  • سنة النشر: 1437 - 2016
  • عدد المجلدات: 1
  • عدد الصفحات: 340
  • الحجم (بالميجا): 4
  • نبذة عن الكتاب: - رسالة ماجستير، قسم الفلسفة الإسلامية كلية دار العلوم، جامعة القاهرة - مصر
    - إشراف: أ. د. مصطفى حلمي
  • تاريخ إضافته: 15 / 11 / 2018
  • شوهد: 1735 مرة
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