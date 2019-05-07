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- ذكر
منهج دراسة الأديان بين الشيخ رحمت الله الهندي والقس فندر
- المؤلف: شريف مسعد فياض عبد الفتاح
- حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
- سنة النشر: 1437 - 2016
- عدد المجلدات: 1
- عدد الصفحات: 340
- الحجم (بالميجا): 4
- نبذة عن الكتاب: - رسالة ماجستير، قسم الفلسفة الإسلامية كلية دار العلوم، جامعة القاهرة - مصر
- إشراف: أ. د. مصطفى حلمي
- تاريخ إضافته: 15 / 11 / 2018
- شوهد: 1735 مرة
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