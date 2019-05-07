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مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري «عرض ودراسة»
- المؤلف: يوسف بن حمود حوشان الحوشان
- حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
- الناشر: جامعة الملك سعود - كلية التربية
- سنة النشر: 1418 - 1998
- عدد المجلدات: 1
- عدد الصفحات: 251
- الحجم (بالميجا): 2
- نبذة عن الكتاب: - رسالة ماجستير في العقيدة، جامعة الملك سعود - كلية التربية - قسم الثقافة الإسلامية
- تاريخ إضافته: 27 / 11 / 2018
- شوهد: 4616 مرة