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- 24 مارس 2019
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- 3
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- محل الإقامة
- Batna
- الجنس
- ذكر
مسألة حدوث العالم
- المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين
- المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأوزبكي المقدسي
- حالة الفهرسة: غير مفهرس
- سنة النشر: 1433 - 2012
- عدد المجلدات: 1
- رقم الطبعة: 1
- عدد الصفحات: 192
- الحجم (بالميجا): 3
- نبذة عن الكتاب: - من ضمن مؤلفات ابن تيمية المطبوعة غير ما في مجموع الفتاوى
- تاريخ إضافته: 29 / 06 / 2018
- شوهد: 5568 مرة