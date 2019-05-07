مسألة حدوث العالم

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين

المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأوزبكي المقدسي

نبذة عن الكتاب: - من ضمن مؤلفات ابن تيمية المطبوعة غير ما في مجموع الفتاوى