عرض بيع متوفر 200 اورو بايسيرا/Paysera مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
imadom
المبلغ المتاح
200.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
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imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
206
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
السلام عليكم
متوفر 200 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو= 220 دج

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ​
 
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imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
206
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
اثبات الرصيد
 

المرفقات

ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
12
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق....
 
hdtv

hdtv

:: عضو مُشارك ::
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
312
النقاط
9
احجز لي كامل المبلغ ب 43600دج
 
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