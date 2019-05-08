imadom
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 14 ماي 2017
- المشاركات
- 206
- النقاط
- 507
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- dz
السلام عليكم
متوفر 200 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو= 220 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 200 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو= 220 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ