مسابقة جديدة ـ جاوب و خذ حسنات ـ

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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حياكم الله احبتي في اللمة المباركة و رمضان كريم
و ربنا يتقبل منا و منكم صالح الاعمال
بعد الاستشارة مع اخي @sami44 رأينا طرح هذا الموضوع منفصلا عن موضوع اخي
و الذي عنوانه سلسلة مخفي بين الايات.
في هذا الموضوع سنطرح أسئلة و ألغاز قرآنية و تكون الإجابة بوضع الآية المعنية بالسؤال
و اثناء نقلك للآية أكيد ستتلوها و هكذا تكون قد
أجبت و في نفس الوقت أخذت حسنات
يقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ
وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ )
و سنطرح ألغازا فقهية و انت تجيب عنها ستفيد و تستفيد و تأخذ حسنات
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ))
أول لغز
توجد آية في القرآن فيها حرف تكرر أربع مرات
لكن لحظة
تكرر هذا الحرف متتاليا متتابعا