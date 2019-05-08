مسابقة جديدة ـ جاوب و خذ حسنات ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,403
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
106212
حياكم الله احبتي في اللمة المباركة و رمضان كريم
و ربنا يتقبل منا و منكم صالح الاعمال

بعد الاستشارة مع اخي @sami44 رأينا طرح هذا الموضوع منفصلا عن موضوع اخي
و الذي عنوانه سلسلة مخفي بين الايات.

في هذا الموضوع سنطرح أسئلة و ألغاز قرآنية و تكون الإجابة بوضع الآية المعنية بالسؤال
و اثناء نقلك للآية أكيد ستتلوها و هكذا تكون قد
أجبت و في نفس الوقت أخذت حسنات
يقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ
وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ )

و سنطرح ألغازا فقهية و انت تجيب عنها ستفيد و تستفيد و تأخذ حسنات
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ))




أول لغز
توجد آية في القرآن فيها حرف تكرر أربع مرات
لكن لحظة
تكرر هذا الحرف متتاليا متتابعا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,403
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الكل معني اما القائمة فهي كوبي كولي

@خيرة جانت
@الحلم الوردي
@ام زين الدين
@الورد الأحمر
@Adam dz
@ALGERIA DZ
@حاتم07
@طموحة
@خووخه
@صمت المشاعر
@صدى الصورة.
@NAPOLA
@عبدالرؤوف
@السلطانة
@4algeria.com
@Golden Man
@sanaya
@خديجة ph
@اميرة المدائن
@amro mostafa
@sami44
@فريد أبوفيصل
@ملكة زوجي
@جليلوس
@أم منيــــــر
@أم أحمــــد يــسّ
@البحر الهادي
@Autumn leaves
@لؤلؤة قسنطينة
@سكون الفجر
@أشــواق 19
@حلم كبير
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@آية نور اليقين
@آسِيَّه
@فتى من الغد
@فاعل الخير
@Omaar Zengarr
@ام أمينة
@Golden Man
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,078
النقاط
751
لي عودة اخي محمد
اتمنى التفاعل
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,078
النقاط
751
آية رقم 48 من سورة هود (( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك .....))
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,403
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال sami44:
آية رقم 48 من سورة هود (( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك .....))
إضغط للتوسيع...
صحيييييح بارك الله فيكم خويا ناصر
بصح هذا بث تجريبي راح نصعب الحالة ما تغلطش ههههههههههههه
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,078
النقاط
751
كامل رانا مع البث التجريبي
صعب اخويا راني اليوم هنا قاعد غير ليكم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,403
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اللغز الثاني فقهي
تقربت الى الله بعبادة في لحظة لا يمكن لأحد
من مشارق الارض او مغاربها فعلها في تلك اللحظة
غيري أنا
فما هي هته العبادة​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,078
النقاط
751
هل هو الدعاء
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,078
النقاط
751
إنها عبادة تقبيل الحجر الأسود .. الذي أقسم الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فقال: "والله ليبعثنَّه الله يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسانٌ ينطق به، يشهد على من استلمه بحقٍّ".
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,403
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال sami44:
إنها عبادة تقبيل الحجر الأسود .. الذي أقسم الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فقال: "والله ليبعثنَّه الله يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسانٌ ينطق به، يشهد على من استلمه بحقٍّ".
إضغط للتوسيع...
106220

فعلا فعلا انت تقبل الحجر الاسود ليس بامكان احد فعل ذالك غيرك ههههههه

اجاااابة صحيحة بارك الله فيك اخي ناصر ههههههههههههه
راح نزيد نطلع الحالة باش نطير النوم من عينيك ههههههههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,403
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
لغز فقهي

صليت نافلة و فرضا و انا على طهارة و متجها القبلة
لم اغير مكاني و لا لباسي و لا هيأتي و لا ديني
فصحت نافلة و بطلت فريضة

كيف ذالك​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,078
النقاط
751
اضنك تصلي وانت على الطائرة
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,078
النقاط
751
اذن تبين لك انك تصلي لغير القبلة جهلا وهنا اضن النافلة تجوز والفرض يبطل والله اعلم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top