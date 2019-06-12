تكريم ابرز المشاركين في مسابقة ـ شارك و خذ حسنات

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,743
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
107930


اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة المباركة و كل عام و انتم بخير
و تقبل الله منا و منكم

كما هي العادة دائما اننا نجتمع على الخير
فلقد اجتمعنا خلال الشهر الفضيل على عدد من المسابقات
و كانت هناك مشاركات طيبة و لله الحمد و المنة

و كانت هناك مسابقة قرآنية فقهية عبارة عن ألغاز
مسابقة جديدة ـ جاوب و خذ حسنات ـ
حقيقة المسابقة جلبت كم كبير من المشاركات حطمت كل الارقام المتوقعة

107931


و جاءت لحظة التكريمات لنشكر ابرز من ساهم و بحث و شارك و أجاب

أبرز من أجاب و شارك هم الأخوة و الأخوات
@ناصر dz
@عاشقة الأحلام
@ماغيكاي تشان
@البحر الهادي
@عبدالرؤوف
@فريد أبوفيصل
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@sami44

ليتحصل كل واحد على الوسام التالي
108271

و على
50
نقطة شرفية



107931


بااارك الله فيكم جميعا
و نخصص الشكر الجزيل للأخت
@السلطانة
باارك الله فيك اختي على ما تقدمينه للمة و اهلها
جزااك الله عنا كل خير

 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,743
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
@الامين محمد
@Adam dz
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@حاتم07
@طموحة
@خووخه
@صمت المشاعر
@صدى الصورة.
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@عبدالرؤوف
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@ملكة زوجي
@جليلوس
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@أم أحمــــد يــسّ
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@سكون الفجر
@أشــواق 19
@حلم كبير
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@آية نور اليقين
@آسِيَّه
@فتى من الغد
@فاعل الخير
@Omaar Zengarr
@ام أمينة
@Golden Man
@Soumia hadj mohammed
@صمت النبض
@أشرقت نفسي
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,228
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
مبروك لجميع المشاركين
وفقكم الله
وبارك الله فيكم على التفاعل
 
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