تكريم ابرز المشاركين في مسابقة ـ شارك و خذ حسنات

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 10,743
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة المباركة و كل عام و انتم بخير
و تقبل الله منا و منكم
كما هي العادة دائما اننا نجتمع على الخير
فلقد اجتمعنا خلال الشهر الفضيل على عدد من المسابقات
و كانت هناك مشاركات طيبة و لله الحمد و المنة
و كانت هناك مسابقة قرآنية فقهية عبارة عن ألغاز
مسابقة جديدة ـ جاوب و خذ حسنات ـ
حقيقة المسابقة جلبت كم كبير من المشاركات حطمت كل الارقام المتوقعة
و جاءت لحظة التكريمات لنشكر ابرز من ساهم و بحث و شارك و أجاب
أبرز من أجاب و شارك هم الأخوة و الأخوات
@ناصر dz
@عاشقة الأحلام
@ماغيكاي تشان
@البحر الهادي
@عبدالرؤوف
@فريد أبوفيصل
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@sami44
ليتحصل كل واحد على الوسام التالي
و على
50
نقطة شرفية
بااارك الله فيكم جميعا
و نخصص الشكر الجزيل للأخت
@السلطانة
باارك الله فيك اختي على ما تقدمينه للمة و اهلها
جزااك الله عنا كل خير