العدد الثاني من سلسلة ( مخفي بين الأيات)

السلام عليكم ورحمة الله



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اليوم مع اللغز الثاني من سلسلة مخفي بين الايات



واللغز يقول

انا

على صدق النبوة كنت دليل وبرهان .

خلقي فريد وهذا ما ذكر في القرأن.

عزمي شديد خلقت لخدمة الانسان.

احمل صفة الانبياء في كل الاديان .

من دون زاد يمكنني العيش لفترة من الزمان.

من انا ؟



ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا

ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب





بالتوفيق للجميع ​