العدد الثاني من سلسلة ( مخفي بين الأيات)

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
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10 ديسمبر 2009
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السلام عليكم ورحمة الله

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اليوم مع اللغز الثاني من سلسلة مخفي بين الايات

واللغز يقول
انا
على صدق النبوة كنت دليل وبرهان .
خلقي فريد وهذا ما ذكر في القرأن.
عزمي شديد خلقت لخدمة الانسان.
احمل صفة الانبياء في كل الاديان .
من دون زاد يمكنني العيش لفترة من الزمان.
من انا ؟

ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب


بالتوفيق للجميع
من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
 
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