العدد الثاني من سلسلة ( مخفي بين الأيات)

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
اليوم مع اللغز الثاني من سلسلة مخفي بين الايات
واللغز يقول
انا
على صدق النبوة كنت دليل وبرهان .
خلقي فريد وهذا ما ذكر في القرأن.
عزمي شديد خلقت لخدمة الانسان.
احمل صفة الانبياء في كل الاديان .
من دون زاد يمكنني العيش لفترة من الزمان.
من انا ؟
ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب
بالتوفيق للجميع
من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
والاخت @Autumn leaves