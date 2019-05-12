العدد الرابع من سلسلة ( مخفي بين الايات)

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله


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اليوم مع اللغز الرابع من سلسلة مخفي بين الايات

واللغز يقول

اَصلي من الجِنان خُلقت لخدمة الانسان
اقترن اِسمي باِسم اَدق مخلوقات الرحمان
من الازل موجود ولي في الطب مكان
اَنا من اَسرار الكون اَِرتحل من مكان الى مكان
من عِضم نفعي كنت زادا لقوم ذكرو في القرآن
من أكون 🤔؟

ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب


بالتوفيق للجميع

من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
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إنضم
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كوبي كولي و الدعوة عامة
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sami44

sami44

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طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
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هو عسل النحل
(وَأوحَى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ {68} ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {69}) [سورة: النحل ]
التحليل الوحي هنا: الإلهام والهداية، والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليها، ومن الشجر ومما يعرشون, ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل, ثم أذن لها تعإلى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات, وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعإلى مذللة لها, أي مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم, والبراري الشاسعة, والأودية والجبال الشاهقة, ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة, بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل, فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها, وتبيض الفراخ من دبرها, ثم تصبح إلى مراعيها
وقد وجد النحل من 50 مليون سنة.. وعرفنا العسل منذ مليونى سنة.. وأول تخزين له فى الأوانى كان منذ 2500 سنة قبل الميلاد.. ووجد العسل على جدران معابد القدماء المصريين.. وعرفه البابليون والسامريون منذ2000 سنة قبل الميلاد.. واستخدموا الشمع فى الإضاءة وتحنيط الموتى.. بجانب الصمغ. ويسأل بعد ذلك عن التفسير العلمى لآيتى النحل فى القرآن الكريم؟ ويقرر أنه تكريم له ولمنزلته العالية، حيث خصه بالوحى المباشر..وأنه مأمور من الله بأن يسلك كل سبيل.. كى يأخذ الرحيق ويخرجه عسلا فيه شفاء للناس .
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
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ههههه بس سويت بحث رااائع عن النحل رغم انو الا جابة خطأ يلا كى تستفيدوا منو
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
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751
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,194
النقاط
751
قال ناصر dz:
ههههه بس سويت بحث رااائع عن النحل رغم انو الا جابة خطأ يلا كى تستفيدوا منو
إضغط للتوسيع...
هو ليس النحل وليس العسل
ومشكور على البحث اللذي لدرجته للافادة اخي
حاول مرة اخرى قبل وصول الاخ @الامين محمد. اعرف انه متربص بالاسفل وفي اي لحضه يقدملكم الحل
 
صمت النبض

صمت النبض

:: عضو منتسِب ::
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أنثى
هه عجزتني
نورماملون دير المسابقة من الصباح😏 شوي العبد فاطن
هه الحوت!؟
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي الطيبين سكان هذا المنتدى الطيب





اليس المن
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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751
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,194
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751
قال عبدالرؤوف:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي الطيبين سكان هذا المنتدى الطيب





اليس المن
إضغط للتوسيع...
106553
حياك الله اخي لا ليس المن
لكن ارى انك تبحث بتمعن وانت صاحب الاجابه ان ركزت قليلا اخي
 
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