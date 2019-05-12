العدد الرابع من سلسلة ( مخفي بين الايات)

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
اليوم مع اللغز الرابع من سلسلة مخفي بين الايات
واللغز يقول
اَصلي من الجِنان خُلقت لخدمة الانسان
اقترن اِسمي باِسم اَدق مخلوقات الرحمان
من الازل موجود ولي في الطب مكان
اَنا من اَسرار الكون اَِرتحل من مكان الى مكان
من عِضم نفعي كنت زادا لقوم ذكرو في القرآن
من أكون ؟
ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب
بالتوفيق للجميع
من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
والاخت @Autumn leaves