العدد الثالث من سلسلة( مخفي بين الايات)

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
السلام عليكم ورحمة الله
اليوم مع اللغز الثالث من سلسلة مخفي بين الايات
واللغز يقول
انا
أجري دون أقدام ،
كريم مع من أمر بهم من الأقوام ،
ضرب بي المثل في أحاديث خير الأنام
تفنى حياتي إذا دخلت اليّم ،
نعيم في الجنة ومنة من الخالق الجبار .
من أكون
؟
ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب
بالتوفيق للجميع
اليوم مع اللغز الثالث من سلسلة مخفي بين الايات
واللغز يقول
انا
أجري دون أقدام ،
كريم مع من أمر بهم من الأقوام ،
ضرب بي المثل في أحاديث خير الأنام
تفنى حياتي إذا دخلت اليّم ،
نعيم في الجنة ومنة من الخالق الجبار .
من أكون
؟
ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب
بالتوفيق للجميع
من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
والاخت @Autumn leaves