العدد الثالث من سلسلة( مخفي بين الايات)

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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السلام عليكم ورحمة الله

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اليوم مع اللغز الثالث من سلسلة مخفي بين الايات

واللغز يقول
انا
أجري دون أقدام ،
كريم مع من أمر بهم من الأقوام ،
ضرب بي المثل في أحاديث خير الأنام
تفنى حياتي إذا دخلت اليّم ،
نعيم في الجنة ومنة من الخالق الجبار .
من أكون 🤔
؟

ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب


بالتوفيق للجميع


من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,145
النقاط
751
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