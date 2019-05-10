العدد الثالث من سلسلة( مخفي بين الايات)

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أجري دون أقدام ،

كريم مع من أمر بهم من الأقوام ،

ضرب بي المثل في أحاديث خير الأنام

تفنى حياتي إذا دخلت اليّم ،

نعيم في الجنة ومنة من الخالق الجبار .