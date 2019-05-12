احذر الشيطان وقت المغرب

ناصر dz

ناصر dz

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إنضم
14 جانفي 2015
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جاء في صحيح مسلم
وحدثني إسحاق بن منصور‏.‏ أخبرنا روح بن عبادة‏.‏
حدثنا ابن جريج‏.‏ أخبرني عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
‏:‏قال رسول الله(صلَّ الله عليهِ و سلَّم ) ‏:‏
‏‏إذا جنح الليل - أوأمسيتم - فكفوا صبيانكم‏.‏ فإن الشيطان ينتشر حينئذ‏.‏ فإذا ذهب ساعة من
الليل فخلوهم‏.‏ وأغلقوا الأبواب‏.‏ واذكروا اسم الله‏.‏ فإن الشيطان لا يفتح بابامغلقا‏.‏ وأوكوا قربكم‏.‏
واذكروا اسم الله‏.‏ وخمروا آنيتكم‏.‏ واذكروا اسم الله‏.‏ ولو أن تعرضوا
عليها شيئا‏.‏ وأطفؤا مصابيحكم‏‏.
 
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