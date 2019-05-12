احذر الشيطان وقت المغرب

جاء في صحيح مسلم

وحدثني إسحاق بن منصور‏.‏ أخبرنا روح بن عبادة‏.‏

حدثنا ابن جريج‏.‏ أخبرني عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول

‏:‏قال رسول الله(صلَّ الله عليهِ و سلَّم ) ‏:‏

‏‏إذا جنح الليل - أوأمسيتم - فكفوا صبيانكم‏.‏ فإن الشيطان ينتشر حينئذ‏.‏ فإذا ذهب ساعة من

الليل فخلوهم‏.‏ وأغلقوا الأبواب‏.‏ واذكروا اسم الله‏.‏ فإن الشيطان لا يفتح بابامغلقا‏.‏ وأوكوا قربكم‏.‏

واذكروا اسم الله‏.‏ وخمروا آنيتكم‏.‏ واذكروا اسم الله‏.‏ ولو أن تعرضوا

عليها شيئا‏.‏ وأطفؤا مصابيحكم‏‏.