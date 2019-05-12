احذر الشيطان وقت المغرب

ناصر dz
:: عضو فعّال ::
جاء في صحيح مسلم
وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة.
حدثنا ابن جريج. أخبرني عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
:قال رسول الله(صلَّ الله عليهِ و سلَّم ) :
إذا جنح الليل - أوأمسيتم - فكفوا صبيانكم. فإن الشيطان ينتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من
الليل فخلوهم. وأغلقوا الأبواب. واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح بابامغلقا. وأوكوا قربكم.
واذكروا اسم الله. وخمروا آنيتكم. واذكروا اسم الله. ولو أن تعرضوا
عليها شيئا. وأطفؤا مصابيحكم.
وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة.
حدثنا ابن جريج. أخبرني عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
:قال رسول الله(صلَّ الله عليهِ و سلَّم ) :
إذا جنح الليل - أوأمسيتم - فكفوا صبيانكم. فإن الشيطان ينتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من
الليل فخلوهم. وأغلقوا الأبواب. واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح بابامغلقا. وأوكوا قربكم.
واذكروا اسم الله. وخمروا آنيتكم. واذكروا اسم الله. ولو أن تعرضوا
عليها شيئا. وأطفؤا مصابيحكم.