سلسلة إكتشف الرقم السري

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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basmala-001.gif




السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير

ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و

عافية .

لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في
موسمها الثاني
لن اطيل اكثر

عنوان اللعبة :


Untitled-1.gif



images-ا.gif

تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار

من 1 الى10 و من 11 الى 20
لاكتشاف الرقم السري

الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام

مثل هذا :

Untitled-1.png


اقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي

images-(5).gif

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور



3- في حال استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه


4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة










هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا
كما ان موعد اللعبة سيكون في السهرة 11 او 12





دمتم بخير
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
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