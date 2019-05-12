سلسلة إكتشف الرقم السري













السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير



ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و



عافية .



لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في

موسمها الثاني

لن اطيل اكثر



عنوان اللعبة :





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تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار



من 1 الى10 و من 11 الى 20

لاكتشاف الرقم السري



الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام



مثل هذا :



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اقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي

