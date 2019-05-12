كيكة الديسباسيتو الباردة من مطبخي

السلام عليكم

اهلا سلطانة

صح هدي وحد الوقت دارت ضجة ونشفى اختي قاتلي عليها مي مزال ما تذوقتها ولا حتى جربتها

يعطيك الصحة الواحد درك يحوس غي على البرود

ماتنسيش المورسو تعي نبغي فوتو كي تقطعيها

بارك الله فيك

راكم تسالوني وحد الغوسات مادارتش وحد الذوق فيها يولو يقولولك شاف فالباتيسري مي فيها شويا خدمة

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