كيكة الديسباسيتو الباردة من مطبخي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبتلكم كيكة الديسباسيتو لي دارت ضجة وحد الوقت
ساهلة واقتصادية
سبق وان حطيت الوصفة والخطوات في الموضوع
وهده الكيكة لي خدمتها في رمضان
بعد الطهي نسقيها بكاس حليب فيه زوج مغارف سكر وزوج كاكاوو
بعدها نزينها بالكريمة لي حضرت ونحطها تبرد
شهية طيبة
في امان الله
جبتلكم كيكة الديسباسيتو لي دارت ضجة وحد الوقت
ساهلة واقتصادية
سبق وان حطيت الوصفة والخطوات في الموضوع
مشاركتي الرمزية في مسابقة مميزون كيكة ديسباسيتو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت نشارك معكم في مسابقة مميزون بكيكة الديسباسيتووو لي حضرتها من ايام والنت مخلاتنيش نحطها ?? راهي 00:00 اول موضوع ليا هه المكونات: 4بيضات+كاس الا ربع سكر عادي +فانيلا+رشة ملح اخفقها جيدا جيدا اضيف كاس فرينة +2مغارف كاكاوو +الخميرة ونخلط...
www.4algeria.com
وهده الكيكة لي خدمتها في رمضان
بعد الطهي نسقيها بكاس حليب فيه زوج مغارف سكر وزوج كاكاوو
بعدها نزينها بالكريمة لي حضرت ونحطها تبرد
شهية طيبة
في امان الله