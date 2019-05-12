كيكة الديسباسيتو الباردة من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,722
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جبتلكم كيكة الديسباسيتو لي دارت ضجة وحد الوقت
ساهلة واقتصادية

سبق وان حطيت الوصفة والخطوات في الموضوع
www.4algeria.com

مشاركتي الرمزية في مسابقة مميزون كيكة ديسباسيتو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت نشارك معكم في مسابقة مميزون بكيكة الديسباسيتووو لي حضرتها من ايام والنت مخلاتنيش نحطها ?? راهي 00:00 اول موضوع ليا هه المكونات: 4بيضات+كاس الا ربع سكر عادي +فانيلا+رشة ملح اخفقها جيدا جيدا اضيف كاس فرينة +2مغارف كاكاوو +الخميرة ونخلط...
www.4algeria.com www.4algeria.com

وهده الكيكة لي خدمتها في رمضان

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

بعد الطهي نسقيها بكاس حليب فيه زوج مغارف سكر وزوج كاكاوو
بعدها نزينها بالكريمة لي حضرت ونحطها تبرد
11.jpg

12.jpg

8.jpg

شهية طيبة
في امان الله

 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,099
النقاط
2,281
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
اهلا سلطانة
صح هدي وحد الوقت دارت ضجة ونشفى اختي قاتلي عليها مي مزال ما تذوقتها ولا حتى جربتها
يعطيك الصحة الواحد درك يحوس غي على البرود
ماتنسيش المورسو تعي نبغي فوتو كي تقطعيها
بارك الله فيك
راكم تسالوني وحد الغوسات مادارتش وحد الذوق فيها يولو يقولولك شاف فالباتيسري مي فيها شويا خدمة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top