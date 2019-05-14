طلب وساطة متوفر 600 دولار بتكوين للبيع مقابل ccp

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oussako16

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
12
النقاط
3
محل الإقامة
.
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 600 دولار بتكوين للبيع مقابل ccp
سعر الدولار الواحد 190 دج
عمولة الوسيط والتحويل علي
يتم التحويل حسب موقع Preev
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
46
النقاط
5
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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samfidel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أوت 2018
المشاركات
19
النقاط
3
العمر
39
محل الإقامة
chlef
الجنس
ذكر
قال oussako16:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 600 دولار بتكوين للبيع مقابل ccp
سعر الدولار الواحد 190 دج
عمولة الوسيط والتحويل علي
يتم التحويل حسب موقع Preev
إضغط للتوسيع...
سلام اخي , احجز كامل المبلغ اخي
kasimo samy هل انت بائع ام مشتري ؟
انا انتظر الشراء مند اسبوع يا اخي .... قليلا من الاحترام
 
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samfidel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أوت 2018
المشاركات
19
النقاط
3
العمر
39
محل الإقامة
chlef
الجنس
ذكر
قال Adam dz:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
إضغط للتوسيع...
اولوية الشراء تعود للشاري وليس للبائع المعتمد
 
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oussako16

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
12
النقاط
3
محل الإقامة
.
الجنس
ذكر
تم الحجز للاخ Cassimo لأنه أول من طلب الحجز فمعذرة أخي samifidel فإن ألغى طلبه فالحجز لك
 
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samfidel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أوت 2018
المشاركات
19
النقاط
3
العمر
39
محل الإقامة
chlef
الجنس
ذكر
يا اخ oussako16 , ارجوا ان تحجزلي المبلغ كاملا والدفع بعد وصول معلومات الدفع
 
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samfidel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أوت 2018
المشاركات
19
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3
العمر
39
محل الإقامة
chlef
الجنس
ذكر
قال oussako16:
تم الحجز للاخ Cassimo لأنه أول من طلب الحجز فمعذرة أخي samifidel فإن ألغى طلبه فالحجز لك
إضغط للتوسيع...
هو بائع في هدا المنتدى ولايجوز له مجارات الشاري يا اخي .... اين ادارة الموقع ؟
 
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oussako16

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
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الجنس
ذكر
الموضوع معلق حتى تتدخل الإدارة لحل هذا الاشكال
 
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samfidel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أوت 2018
المشاركات
19
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39
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chlef
الجنس
ذكر
شكرا اخي .... ساعيد الاتصال انشاء الله قبل الخامسة والنصف
وادا تم قبول حجزي فسادفع لك صباحا بادن الله.
 
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samfidel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أوت 2018
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19
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3
العمر
39
محل الإقامة
chlef
الجنس
ذكر
قال oussako16:
الموضوع معلق حتى تتدخل الإدارة لحل هذا الاشكال
إضغط للتوسيع...
سلام اخي الكريم, ربما الاداريون خارج الشبكة وعليه ساعيد الاتصال انشاء الله بعد المغرب, وليكن في العلم انني على حق
 
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samfidel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أوت 2018
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chlef
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ذكر
سلام بصح فطوركم, انني انتظر منذ اسبوع يااخي انا بحاجة للبتكوين ساعاود الاتصال بعد صلاة التراويح انشاء الله
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
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في ارض ربي
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ذكر
السلام عليكم
انا بائع وعندي حق في الحجز مثل اي شخص او هذا محرم عني ؟؟
فأنا بائع واشتري حتى من عند الباعة في قسم البيع في حالة الاحتياج
لو حجزت انت الاول فلك الحرية فيها
( غدا ينم الدفع ان شاء الله)
 
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samfidel

:: عضو منتسِب ::
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15 أوت 2018
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chlef
الجنس
ذكر
قال kacimo samy:
السلام عليكم
انا بائع وعندي حق في الحجز مثل اي شخص او هذا محرم عني ؟؟
فأنا بائع واشتري حتى من عند الباعة في قسم البيع في حالة الاحتياج
لو حجزت انت الاول فلك الحرية فيها
( غدا ينم الدفع ان شاء الله)
إضغط للتوسيع...
قال kacimo samy:
السلام عليكم
انا بائع وعندي حق في الحجز مثل اي شخص او هذا محرم عني ؟؟
فأنا بائع واشتري حتى من عند الباعة في قسم البيع في حالة الاحتياج
لو حجزت انت الاول فلك الحرية فيها
( غدا ينم الدفع ان شاء الله)
إضغط للتوسيع...
سلام اخي وبالتوفيق
فقط اقول لك ان كنت ستبيع هذا المبلغ فارجوا منك ان تحجزه لي ب 195
انا بحاجة اليه يا اخي الكريم ,وارجوا الرد
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,638
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
قال samfidel:
سلام اخي وبالتوفيق
فقط اقول لك ان كنت ستبيع هذا المبلغ فارجوا منك ان تحجزه لي ب 195
انا بحاجة اليه يا اخي الكريم ,وارجوا الرد
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم
حاليا احتاجه انا اسف
شوف بائع بالاك عندو رصيد اخر ويفتح موضوع اخر واشتريه
 
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oussako16

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
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ذكر
أرجو من المشتري أن يدفع هذا الصباح لتتم العملية بسرعة
 
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oussako16

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
12
النقاط
3
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الرجاء القليل من الجدية من طرف المشتري فقد طال الانتظار
 
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oussako16

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
12
النقاط
3
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الجنس
ذكر
تم إلغاء حجز المشتري
 
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