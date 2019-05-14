سلام اخي , احجز كامل المبلغ اخيالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 600 دولار بتكوين للبيع مقابل ccp
سعر الدولار الواحد 190 دج
عمولة الوسيط والتحويل علي
يتم التحويل حسب موقع Preev
اولوية الشراء تعود للشاري وليس للبائع المعتمدالسلام عليكم
تمت الموافقة على الموضوع.
للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بالتوفيق.
هو بائع في هدا المنتدى ولايجوز له مجارات الشاري يا اخي .... اين ادارة الموقع ؟تم الحجز للاخ Cassimo لأنه أول من طلب الحجز فمعذرة أخي samifidel فإن ألغى طلبه فالحجز لك
سلام اخي الكريم, ربما الاداريون خارج الشبكة وعليه ساعيد الاتصال انشاء الله بعد المغرب, وليكن في العلم انني على حقالموضوع معلق حتى تتدخل الإدارة لحل هذا الاشكال
السلام عليكم
انا بائع وعندي حق في الحجز مثل اي شخص او هذا محرم عني ؟؟
فأنا بائع واشتري حتى من عند الباعة في قسم البيع في حالة الاحتياج
لو حجزت انت الاول فلك الحرية فيها
( غدا ينم الدفع ان شاء الله)
سلام اخي وبالتوفيقالسلام عليكم
انا بائع وعندي حق في الحجز مثل اي شخص او هذا محرم عني ؟؟
فأنا بائع واشتري حتى من عند الباعة في قسم البيع في حالة الاحتياج
لو حجزت انت الاول فلك الحرية فيها
( غدا ينم الدفع ان شاء الله)
السلام عليكمسلام اخي وبالتوفيق
فقط اقول لك ان كنت ستبيع هذا المبلغ فارجوا منك ان تحجزه لي ب 195
انا بحاجة اليه يا اخي الكريم ,وارجوا الرد
سلام. ادا الغي الحجز للاخ kasimoأرجو من المشتري أن يدفع هذا الصباح لتتم العملية بسرعة