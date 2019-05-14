السلام عليكم

انا بائع وعندي حق في الحجز مثل اي شخص او هذا محرم عني ؟؟

فأنا بائع واشتري حتى من عند الباعة في قسم البيع في حالة الاحتياج

لو حجزت انت الاول فلك الحرية فيها

( غدا ينم الدفع ان شاء الله)