مسابقة مهبول ومهبولة 3 ~ الإنطلاقة ~







بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم





ها قد عدنا من جديد في موضوع الإنطلاقة للمسابقة الكبرى في اللمة الجزائرية

كبرى في مشفى المجانين فقط هههه



وكما أعلنا في الموضوع السابق

اخترنا لكم هذه الثلاثة قصص من نسج خيالنا

نحن تخيلناها بطريقتنا الخاصة

فأرونا طريقة تخيلكم الخاصة

القصة الأولى :



أتذكر ذلك اليوم كنت لابس أحسن الثياب ( وبعباة أخرى كنت حطة )

ملابس ناصعة البياض تفوح منها رائحة العطر

وأي رائحة وهي التي أهدتني إياها جدتي من نوع ( اوطوكولو )

وهي النوع المفظل لجل العجائز

يا له من رائحة مقرفة جميلة



حقا لم أخبركم أني كنت معزوم عند صديقي الحميم

فصديقي هذا من أحسن الأصدقاء عندي

خاصة وأنه سيصبح نسيبي إن حالفني الحظ



وأنا في تلك الحالة أمشي وأتبختر حتى أحسست قطرات من البرودة سقطت على وجهي

وأتبعتها بنوع من الصراخ خيل لي أنني سمعته يقول

محشيتلك صديقي ...

تبا انه طائر التشوتشو مالح فعل فعلته فيا ...

ولطغ كل ملابسي بما في ذلك تلك الرائحة المقرفة

وهنا أيقنت أن يومي لا يكمل على خير

وانني ماعنديش الزهر



فرحت أبحث عن حل للمصيبة التي وقعت لي

فالعودة الى المنزل مستحيل في ذلك اليوم المشمس اشمشماش السماءأتذكر ذلك اليوم كنت لابس أحسن الثياب ( وبعباة أخرى كنت حطة )ملابس ناصعة البياض تفوح منها رائحة العطروأي رائحة وهي التي أهدتني إياها جدتي من نوع ( اوطوكولو )وهي النوع المفظل لجل العجائزيا له من رائحة مقرفة جميلةحقا لم أخبركم أني كنت معزوم عند صديقي الحميمفصديقي هذا من أحسن الأصدقاء عنديخاصة وأنه سيصبح نسيبيإن حالفني الحظوأنا في تلك الحالة أمشي وأتبختر حتى أحسست قطرات من البرودة سقطت على وجهيوأتبعتها بنوع من الصراخ خيل لي أنني سمعته يقولمحشيتلك صديقي ...تبا انه طائر التشوتشو مالح فعل فعلته فيا ...ولطغ كل ملابسي بما في ذلك تلك الرائحة المقرفةوهنا أيقنت أن يومي لا يكمل على خيروانني ماعنديش الزهرفرحت أبحث عن حل للمصيبة التي وقعت ليفالعودة الى المنزل مستحيل

...





القصة الثانية :



إستيقضت في الصباح الباكر جوايه الحادية عشر وأنا عازم على إيجاد عمل يليق بي

فأنا بطبيعة الحال إنسان مجتهد كثيرا وكل ما أجد عملا إلا وصاحبه يعكره لي

فصديقي الحميم وكعادته دائما يبحث لي عن عمل

كتلك المرة التي ذهبت عند صديقه الذي يعمل في المخبزة

أتذكر ذلك الصباح وأنا لم أشبع نوم حتى

فخاطبني بفاسونباغلي ليست بالجيدة

مع أني نهضت باكرا

فقال لي بصريح العبارة ... نبداو نسيقو على بركة الله قبل ما نبداو العمل



تبسمت مشنفا ( درت شنوفة ) والتسياق ماشي داخل مع العمل

والله مانخدمها .. ورميت له الفروطوار والبيدون ماء

وعدت الى النوم



في هذا الصباح ومع حث صديقي الحميم لي طيلة الليل على الصبر على العمل

وأن مع الوقت سأصبح أنا المسؤول

وان أعمل بجد وإلا

أنا هذيك وإلا لي وسوستني دخلني الشك فيها

( زعما كان يمعني عليها )

فصممت أن أذهب الى ذلك العمل وأن أسمع كلام صديقي الحميم



خرجت من البيت وأنا متوجه نحوه

.......





القصة الثالثة :



في ذلك الحلم اللعين كنت أحمل حقيبة ثقيلة فوق ظهري

وفي يدي خريطة لمركز البريد في حينا

فلم أكن وحدي فقد كان معي رجلين وإمرأة

كانو ملثمين لكن من كلامهم شككت في أمرهم أني أعرفهم

كنت أنا رئيسهم في تلك الخطة

كيف إنتخبوني لا أعلم فقد سمعت أحدهم خاطبيني بسيدي

تنهدت تنهيدة الزعماء وخاطبتهم

حسنا الخريطة معي والخطة أيضا في عقلي



وانا والله ماعندي والو حتى خطة .. تحمست توماتش شويا برك



جلست في أرض ذلك القبو ونزعت تلك الحقيبة من ظهري

حبيت نطل واش فيها ... او حمار نرفد برك انا

تفقدتها فإذا بي أجد فيها

صوندويتش شاوارما منزوع منه عضة ( ماشفيتش بيل عضيتها )

و نصف قرعة كوكا

و

...









هذو القصص ان شاء الله تنال إعجابكم

ملاحظات :

*كل واحد يكملهم على طريقته الخاصة

فلا مجال للكسل والخمول والنقل



* تستطيعون كتابة قصة أو إثنين أو في ثلاثة ولكم حرية الإختيار



* ليست مقيدة باللغة الفصحى

كيما قال سلال نخلطوها كيما التشكتشوكة



* ليست مقيدة بطولها

تستطيعو أن تضعو القصة على شكل أجزاء

كل جزء في موضوع خاص ويكتب فيه التكملة



* آخر أجل لكتابة القصص 26 من رمضان



* إعلان الفائز يكون يوم 28 رمضان









في الأخير أتنى أن تستمتعو معنا وأن تقضو وقتا ممتعا



رمضانكم مبارك

وصح فطوركم

وماديروش علينا

مذابيكم

سلام











