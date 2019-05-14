اربطوا الطاهر

صار وقت العشاء حطو المايدة الحاج و أولاده تلمو هما بداو ياكلو عتروس هرب من الزريبة و دخل عندهم

قال الحاج لولدو الطاهر نوض اربط العتروس

ناض الطاهر و هو نايض ضرب اللمبة براسو تكسرت ولات الظلمة ما شافش المايدة عفسها جات رجلو في نص الطبسي زلق جات رجلو الثانية في صدر باباه الحاج طيحو



ولا الحاج يعيط: آآآآو خليو العتروس أربطووو الطاااهر