اربطوا الطاهر

خديجة ph

خديجة ph

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
558
النقاط
51
العمر
34
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
صار وقت العشاء حطو المايدة الحاج و أولاده تلمو هما بداو ياكلو عتروس هرب من الزريبة و دخل عندهم
قال الحاج لولدو الطاهر نوض اربط العتروس
ناض الطاهر و هو نايض ضرب اللمبة براسو تكسرت ولات الظلمة ما شافش المايدة عفسها جات رجلو في نص الطبسي زلق جات رجلو الثانية في صدر باباه الحاج طيحو

ولا الحاج يعيط: آآآآو خليو العتروس أربطووو الطاااهر
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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ركن المسابقات الرمضانية
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,337
النقاط
751
هذه نضرية طاهروس
اربطو الطاهر وخلو العتروس
اضحك الله سنك
 
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