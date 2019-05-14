اربطوا الطاهر

خديجة ph
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 14 أفريل 2015
- المشاركات
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- العمر
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- محل الإقامة
- قسنطينة الجزائر
- الجنس
- أنثى
صار وقت العشاء حطو المايدة الحاج و أولاده تلمو هما بداو ياكلو عتروس هرب من الزريبة و دخل عندهم
قال الحاج لولدو الطاهر نوض اربط العتروس
ناض الطاهر و هو نايض ضرب اللمبة براسو تكسرت ولات الظلمة ما شافش المايدة عفسها جات رجلو في نص الطبسي زلق جات رجلو الثانية في صدر باباه الحاج طيحو
ولا الحاج يعيط: آآآآو خليو العتروس أربطووو الطاااهر
قال الحاج لولدو الطاهر نوض اربط العتروس
ناض الطاهر و هو نايض ضرب اللمبة براسو تكسرت ولات الظلمة ما شافش المايدة عفسها جات رجلو في نص الطبسي زلق جات رجلو الثانية في صدر باباه الحاج طيحو
ولا الحاج يعيط: آآآآو خليو العتروس أربطووو الطاااهر