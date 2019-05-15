عرض بيع متوفر 493$ SKRILL مقابل BARIDIMOB/GAB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
493.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
1,716
النقاط
39
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 493$ SKRILL مقابل 195دج للدولار
كامل المبلغ مقابل 94500دج
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
106702
ملاحظات:
-عمولة الإرسال %1.45 يتحملها المشتري
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب، أو عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة ولم يظهر المبلغ عبر تطبيق بريدي موب
-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سأرسل له RIP الخاص بي في المحادثة
-من يمتلك البطاقة الذهبية+رصيد في حسابه البريدي يمكنه الدفع عبر: ''تطبيق بريدي موب''أو''الصراف الآلي''أو''الإرسال من حساب إلى حساب داخل مركز البريد''، وهذه الطرق الثلاثة يقتصد بها الشاري عمولة الإرسال


تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 20$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
46
النقاط
5
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
 
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
1,716
النقاط
39
الجنس
ذكر
قال Adam dz:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @ALGERIA DZ

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيكم
 
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
1,716
النقاط
39
الجنس
ذكر
العرض قائم
 
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
1,716
النقاط
39
الجنس
ذكر
العرض قائم
 
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